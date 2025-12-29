"Conversa com Kassab", diz Raquel Lyra sobre alianças com presidenciáveis em 2026

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, a governadora afirmou que possui liberdade para trabalhar no PSD, mas deixou em aberto se pode construir suas próprias alianças

A governadora Raquel Lyra (PSD) foi entrevistada pelo Diario de Pernambuco nesta segunda-feira (29) (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

Questionada sobre quem terá o seu apoio nas eleições para presidente da República em 2026, a governadora Raquel Lyra (PSD) reforçou que suas alianças só serão definidas no próximo ano, e deixou em aberto se teria liberdade para construir sua chapa. “Pergunta pra Kassab”, disparou, se referindo ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em entrevista ao Diario de Pernambuco nesta segunda-feira (29).

Apesar da provocação, a governadora deixou claro que possui “liberdade para trabalhar” no partido, ao qual se filiou no início de 2025 e assumiu a presidência estadual.

Na época, a mudança de partidos de Raquel foi vista como um passo na direção do palanque do presidente Lula (PT). Apesar de Kassab ser aliado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) – apontado como sucessor político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) – o PSD possui ministros no Governo Federal.

As declarações de Kassab contra a gestão Lula contrapõem a boa relação da governadora com o presidente e os deputados estaduais petistas, que são governistas na Assembleia Legislativa.

Ao Diario, a governadora frisou que sua relação com Lula é institucional, para “resgatar a credibilidade de Pernambuco”.

“Pernambuco passou 10 anos brigando com o Governo Federal. Perdemos a Transnordestina, não tinha investimento no metrô, a adutora do Agreste não entregou água. Precisava restabelecer a credibilidade do governo de Pernambuco com o Governo Federal, e fizemos isso”, afirmou.

“O presidente Lula disse a mim que não se preocupasse que ia trabalhar com Pernambuco, que podia confiar. Eu confiei, e eu fui mais de 110 vezes a Brasília pessoalmente. Discuto muitas coisas com os ministros”, completou.

