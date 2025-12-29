Acidente com três veículos interdita parcialmente o sentido Recife na Serra das Russas; três pessoas ficaram feridas

Segundo a PRF, o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo e atingiu uma Spin e um ônibus. Em seguida, o caminhão atingiu as rochas que ficam às margens da BR-232, na Serra das Russas

Um acidente envolvendo um caminhão, uma Spin e um ônibus está interditando, nesta segunda-feira (29), uma das faixas da BR-232 no sentido Recife, na Serra das Russas, em Pombos, no Agreste de Pernambuco. O sinistro, que aconteceu no quilômetro 62 da rodovia, deixou três pessoas feridas, incluindo o motorista do caminhão, que ficou preso às ferragens.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada por volta das 7h40, o condutor do caminhão perdeu o controle do veículo e atingiu uma Spin e um ônibus. Em seguida, o caminhão atingiu rochas às margens da rodovia.

Com a colisão nas rochas, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens, sendo retirado pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que enviou duas viaturas de resgate e uma de combate a incêndio ao local.

O motorista foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) à uma unidade hospitalar. Outros dois passageiros da Spin tiveram ferimentos leves e foram atendidos no local.

O motorista da Spin e os ocupantes do ônibus não ficaram feridos.