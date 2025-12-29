Homem é morto a facadas em Ferreiros; vizinha confessa crime e se entrega à polícia
Crime aconteceu na área central do município na noite de sábado (27); Marcone Luís, de 30 anos, foi atingido no pescoço e nas costas e morreu no local
Publicado: 29/12/2025 às 09:20
Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)
Um homem de 30 anos, identificado como Marcone Luís do Nascimento Santos, foi morto a facadas, na área central de Ferreiros, na Mata Norte de Pernambuco, na noite do sábado (27). A vizinha da vítima, de 44 anos, confessou o crime e se entregou à polícia.
Segundo informações extraoficiais, a mulher teria aguardado a chegada da polícia e confessou o crime. O homem foi atingido por golpes de faca no pescoço, nas costas e no braço, morrendo no local. A causa do crime ainda não foi divulgada.
O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Recife.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a mulher foi autuada em flagrante delito e encaminhada para audiência de custódia.