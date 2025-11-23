Colisão entre carro e caminhão deixa cinco feridos em Gravatá

A BR-232 precisou ser bloqueada por cerca de 40 minutos devido a vazamento de gás no carro envolvido na colisão

Carro bateu na parte traseira do caminhão. (Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal)

Cinco pessoas ficaram feridas após um carro colidir na parte de trás de um caminhão na BR-232, em Gravatá, Agreste de Pernambuco, no sábado (22). O acidente ocorreu a poucos metros do túnel da Serra das Russas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro feridos foram encaminhados a uma unidade de saúde em Gravatá. A quinta pessoa ferida, uma mulher, foi levada a um hospital no Recife.

O motorista do caminhão não se feriu. Ele realizou teste do bafômetro, que não identificou ingestão de álcool.

A PRF informou que houve vazamento de gás no carro. A rodovia precisou ser bloqueada por cerca de 40 minutos para atuação do Corpo de Bombeiros.