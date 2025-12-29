Vídeo mostra momento em que turistas são agredidos na praia de Porto de Galinhas

Nas imagens, barraqueiros aparecem cercando os empresários, e desferindo golpes contra eles enquanto um guarda-vidas tenta apartar a confusão

Vídeos que circulam nas redes sociais registram o momento em que um casal de turistas é socorrido por uma equipe de guarda-vidas durante agressão de barraqueiros em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco, no último sábado (27).

Nas imagens, diversos barraqueiros aparecem cercando os empresários e desferindo golpes contra eles enquanto um guarda-vidas tenta apartar a confusão. O casal sofre mais agressões mesmo após ter sido separado da multidão e posto em um veículo de apoio.

De acordo com os turistas Johnny Andrade Barbosa e Cleiton Zanatta, do Mato Grosso, o desentendimento começou após divergências sobre valores cobrados pelo aluguel de cadeiras e do guarda-sol.

Um dos comerciantes teria arremessado uma cadeira contra Johnny após exigir o pagamento do valor cobrado na conta, quase o dobro do que ofertado inicialmente.

