Motorista perde controle de ônibus após ser atacado e bate em muro em Boa Viagem

Segundo o Sintro-PE, o acidente teria acontecido após um homem entrar no ônibus e atacar o motorista com uma arma branca.

Motorista de ônibus sofre tentativa de agressão e colide em muro. (Reprodução/Redes Sociais)

Um motorista de ônibus da linha Cajueiro Seco/Shopping Recife perdeu o controle do veículo e colidiu com um muro em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na tarde deste sábado (27).

Em nota, o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE), informou que o acidente ocorreu após um homem entrar no coletivo e atacar o condutor com arma branca.

A Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 19º BPM, foi acionada e conteve as agressões dos populares ao suspeito, que foi detido. Em nota, a corporação informou que prendeu o suspeito em flagrante delito e registrou a ocorrência como tentativa de homicídio. As investigacões seguem por meio da 3ª DPH.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram passageiros descendo em desespero e os bombeiros fazendo o resgate do motorista. A Polícia Militar confirmou que o Corpo de Bombeiros de Pernambuco retirou o condutor do ônibus preso às ferragens. Logo após, a vítima recebeu atendimento pré-hospitalar e foi socorrida pelo SAMU.

Em atualização.