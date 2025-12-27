Saiba quais são itens proibidos nos shows da Virada Recife 2026

Recipientes e garrafas de vidro, coolers e outros itens serão proibidos de entrar na área dos shows da Festa da Virada do Recife

Qualquer recipiente de vidro estará proibido e será apreendido na entrada, de acordo com a prefeitura (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Os shows da Festa da Virada do Recife 2026 têm início neste sábado (27), na Praia do Pina, Zona Sul da capital. Para acessar o espaço dos eventos, o público será revistado. Alguns itens não serão permitidos, em função do esquema de segurança da população.

Segundo a Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), A Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) atuará no Pina, no ordenamento do comércio informal, com a formação de um perímetro de 15 barreiras onde serão observadas as restrições.

Confira os itens proibidos na festa da virada:

Capacetes, coolers, mesas, cadeiras não serão permitidos. “Ombrelones, toldos, cercados e quaisquer outros equipamentos que denotem instalação ou demarcação de espaço estarão proibidos”, divulgou a gestão municipal.

Qualquer recipiente de vidro estará proibido e será apreendido na entrada, ainda de acordo com a prefeitura. Fogos de artifício também não são liberados no local das apresentações.