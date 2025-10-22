Ação alerta para riscos de "surf" e "Bigu" em ônibus no Grande Recife

Iniciativa é do Consórcio Metropolitano de Transportes, em parceria com a PM e aconteceu no Curado IV, em Jaboatão, nesta quarta (22)

Ação realizada para conscientizar usuários para riscos do popular "bigu" (DIVULGAÇÃO)

O Consórcio Metropolitano de Transporte (CTM) e a Polícia Militar realizaram, nesta quarta (22), uma ação conjunta para coibir prática de “surf” em ônibus. A ação ocorreu no Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Segundo o consórcio, a ideia surgiu a partir dos riscos configurados com casos recentes de “surf” e “amorcegamento” em ônibus da Região Metropolitana do Recife. No local da ação, adolescente havia morrido praticando “surf” no ônibus.



“É uma ação coercitiva de fiscalização e segurança, com o objetivo de coibir essas práticas e reforçar a proteção dos usuários do transporte público”, disse o consórcio.



Como foi



A operação contou com equipes da Gerência de Fiscalização e Operação do CTM, técnicos da Coordenadoria de Comunicação e Imprensa, além de efetivos do 25º Batalhão da PMPE, que atuaram nos pontos críticos da Ladeira da Rua 14, Avenida 8 e entorno, realizando abordagens educativas e preventivas, em caso de flagrantes, serão adotadas medidas junto à PMPE, presente no local, além de realização de abordagem nos ônibus



A ação integra as medidas de segurança desencadeadas pelo CTM no âmbito da campanha “Pegar Bigu e Surfar, Nem Pensar”, que vem sendo realizada nos principais terminais integrados e escolas da RMR.

Durante a atividade, foram distribuídos panfletos informativos e abordagens educativas com passageiros e motoristas, reforçando que o “surf”, ato de viajar do lado de fora, nos para-choques ou no teto dos ônibus, não é uma brincadeira e a vida deve ser preservada acima de tudo.



O consórcio informou que vem mapeando os corredores e linhas com maior incidência dessas práticas, especialmente nos fins de semana, feriados e dias de jogos de futebol em situações de risco.

