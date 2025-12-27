Virada Recife: confira como utilizar linha expressa de ônibus para ir aos shows na Praia do Pina

Linhas Expresso Réveillon sairão de quatro shoppings do Recife e farão viagem de ida e volta para os passageiros que forem prestigiar os shows da Virada na Praia do Pina, na Zona Sul do Recife

Shows acontecerão na Praia do Pina, Zona Sul do Recife (Foto: Rafael Vieira/DP)

Com o início dos shows da Virada Recife 2026 neste sábado (27), na Praia do Pina, na Zona Sul do Recife, as alterações no trânsito na localidade podem ser uma complicação para quem quer ir curtir a festa. Uma opção é ir para o evento utilizando as llinhas especiais expressas que fazem viagens de ida e volta dos shows, ampliada este ano pelo Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM).

Segundo a empresa, as linhas do Expresso Réveillon terão início dos embarques às 17h dos dias 27, 28 e 31 de dezembro, nos shoppings RioMar e Recife, ambos na Zona Sul da cidade; Plaza, na Zona Norte; e Tacaruna, área central do Recife.

Para ter acesso ao Expresso Réveillon, os passageiros deverão pagar uma tarifa fixada de R$ 20,00, valor que contempla a viagem completa de ida e volta. O acesso e o controle dos usuários serão realizados por meio do uso de pulseiras.

Os pagamentos poderão ser feitos via PIX, cartão de crédito ou cartão de débito. O Cartão VEM não será aceito como forma de pagamento.

Na volta, o ponto de encontro das linhas Tacaruna e Plaza será na Rua Caraçatuba, enquando para as linhas RioMar e Recife, o encontro sera na Rua Manoel Coriolano, segundo a Prefeitura do Recife.

Confira os itinerários dos Expressos Réveillon da Zona Norte e área central do Recife

501 - Linha Especial - Expresso Réveillon (Plaza Shopping)

Sentido Shopping/Pina: Plaza Shopping (saída do estacionamento sob a passarela), Av. 17 de Agosto, Pça de Parnamirim, Av. Parnamirim, Av. Rui Barbosa, Av. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Cap. Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Rua Manoel Coriolano, Rua Caracatuba (ITC), Rua Miranda Falcão e Av. Antônio de Góes.

Sentido Pina/Shopping: Av. Antônio de Góes, Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto Cap. Temudo, Ponte José de Barros Lima, Av. Agamenon Magalhães (Pista Local Oeste), Rua Dr. Bandeira Filho, Av. Conselheiro Rosa e Silva, Rua Padre Roma, Rua Sebastião Malta Arcoverde, Rua João Tude de Melo, Rua Dr. João Santos Filho e Plaza Shopping (estacionamento interno).

503 - Linha Especial - Expresso Réveillon (Tacaruna)

Sentido Shopping/Pina: Estacionamento do Shopping Tacaruna (pista lateral), Av. Agamenon Magalhães, retorno sob o Viaduto Eng. Roberto Pereira de Carvalho, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Cap. Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Rua Manoel Coriolano, Rua Caracatuba (ITC), Rua Miranda Falcão e Av. Antônio de Góes.

Sentido Pina/Shopping: Av. Antônio de Góes, Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto Cap. Temudo, Ponte José de Barros Lima, Av. Agamenon Magalhães e estacionamento do Shopping Tacaruna.

Trânsito

O esquema especial de mobilidade montado pela Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) nas áreas próximas à Praia do Pina, na Zona Sul, onde acontecerão os shows da virada, começam neste sábado (27).

A circulação de veículos na Avenida Boa Viagem - entre a Rua Pereira Costa e o início da Avenida Antônio de Góes, na altura do JCPM Trade Center - será bloqueada a partir das 14h até o final das apresentações.

Durante os festejos, os condutores que vêm pela Avenida Boa Viagem deverão girar à esquerda na Rua Pereira Costa, depois à direita na Avenida Conselheiro Aguiar para seguir no sentido Centro.

Será proibido estacionar: na Avenida Boa Viagem, no trecho entre a Rua Tomé Gibson e a Rua Comendador Morais, também entre a Rua Pereira da Costa e a Avenida Antônio de Góes, além das Ruas Capitão Rebelinho, Eduardo Jorge e Avenida Conselheiro Aguiar.

Também a exemplo das edições anteriores da festa, haverá desvio na Avenida Herculano Bandeira para a Avenida Domingos Ferreira. Já a Rua Capitão Rebelinho, nas proximidades da Herculano Bandeira, ficará disponível exclusivamente para acesso de moradores da região e serviços de utilidade pública.

Orientações

A CTTU orienta a população a chegar o mais cedo possível ao evento, a fim de evitar retenções.

Os condutores também devem estar atentos à sinalização que proíbe estacionamento e à orientação dos agentes de trânsito.

A fiscalização promete ser rigorosa e o veículo flagrado estacionado em local proibido, sobre calçadas ou em fila dupla, corre o risco de ser rebocado.

Já o motorista pode receber multas entre leve, média e grave, no valor de R$ 88,38 (três pontos na CNH), R$ 130,16 (quatro pontos na CNH) ou 195,23 (cinco pontos na CNH).

A CTTU ressalta a importância de se observar as regras básicas de segurança viária: evitar a combinação entre bebidas alcóolicas e direção, e respeitar os limites de velocidade estabelecidos nas vias.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.