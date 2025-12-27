Justiça decreta prisão preventiva de homem que esfaqueou idosa 34 vezes em Carpina

Jeandson Carlos Vinícius da Silva, de 18 anos, teve prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele é o principal suspeito de esfaquear 34 vezes uma idosa em Carpina, na Zona da Mata Norte

A Justiça de Pernambuco manteve a prisão do principal suspeito de roubar e esfaquear 34 vezes um idosa de 78 anos em Carpina, na Zona da Mata Norte. O caso aconteceu na terça (23). Jeandson Carlos Vinícius da Silva, de 18 anos, teve prisão preventiva decretada após passar por audiência de custódia na última terça (24).

Jeandson Carlos foi encaminhado para o Presídio Dr. Ênio Pessoa Guerra, em Limoeiro, no Agreste, segundo o Termo de Audiência de Custódia, ao qual o Diario de Pernambuco teve acesso.

Decisão

Na decisão, o Juiz Danilo Félix Azevedo destacou, ainda, que Jeandson agiu com “brutalidade exacerbada” contra uma idosa de 78 anos, que “foi mantida em restrição de liberdade antes de ser violentamente esfaqueada”.

Ainda segundo o magistrado, a conduta do suspeito demonstra uma “periculosidade social incompatível com a liberdade”.

Relembre o caso

Jeandson Carlos Vinícius da Silva, de 18 anos, foi preso em flagrante na última terça (23). Ele é o principal suspeito de invadir a residência de uma idosa de 78 anos em Carpina, na Zona da Mata Norte, mantê-la em cárcere privado, roubar dinheiro da vítima e ainda a esfaquear 34 vezes. Ele foi autuado pelos crimes de tentativa de homicídio e tentativa de roubo seguido de morte, porte ilegal de arma e dano.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o suspeito entrou no imóvel com a intenção de roubar dinheiro. A idosa foi rendida com uma faca, trancada em um dos cômodos da casa e teve R$ 100 reais roubados. Em seguida, o agressor desferiu os golpes de faca contra a vítima. A corporação informou que as investigações seguem com a Delegacia Seccional de Goiana.

A idosa, identificada como Vandeci Fernandina de Arruda, foi encontrada caída no chão do banheiro por policiais militares, apresentando diversos ferimentos provocados por arma branca, segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Ela foi levada para a Unidade Mista de Carpina, de onde foi transferida para um Hospital da Hapvida, no Recife, não apresentando risco de morte, conforme informações da PMPE.

Mais informações sobre o estado de saúde da vítima não foram divulgadas.