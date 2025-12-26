Criança leva 11 pontos no pescoço após ser atingida por linha com cerol em Camaragibe

Caso ocorreu dois dias antes de motociclista morrer após ter pescoço cortado por linha com cerol no Recife

Criança e pipa recuperada pelo pai no local. (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Um menino de 10 anos recebeu 11 pontos no pescoço após ser atingido por uma linha de pipa com cerol dentro de um condomínio no bairro de Aldeia, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na quarta-feira (17). O caso ocorreu dois dias antes de um motociclista morrer após ser cortado por linha de cerol na Zona Norte da capital pernambucana.

Theo Dantas andava de bicicleta acompanhado da mãe, a analista judiciária Mirella Dantas, de 43 anos, e do pai, o piloto de helicóptero Tiago Lucas, 48. Tiago Lucas filmava a família no momento em que a linha cortou a criança.

Nas imagens, é possível observar a criança caindo e, em seguida, gritando "meu pescoço".

Um segundo vídeo, de câmera de segurança do condomínio, mostra a mãe correndo para buscar o carro e o pai carregando o filho nos braços.

"Até aquele momento de eu colocar ele no chão, eu achava que iria perder ele, que seria fatal, porque você só vê acidente de cerol fatal", diz Tiago Lucas, que percebeu, ao olhar o ferimento de perto, que o corte não havia sido profundo. Theo é o único filho do casal.

Segundo Mirella, um médico contou que o corte ficou a milímetros "de muita coisa importante".

O menino foi encaminhado a um hospital privado no Recife. Além da sutura com 11 pontos, os médicos receitaram um antibiótico e o reforço da vacina antitetânica.

"A gente está pensando em voltar a andar de bicicleta e já começou a pesquisar materiais de proteção, como antena e capacete de bicicross", diz a mãe.

Trauma

Theo conta que ficou menos assustado que os pais. Entretanto, prefere não voltar a andar de bicicleta no mesmo trecho em que foi atingido.

"Eu senti que estava queimando. Então eu freei a bike e foi assim que eu caí", lembra o menino que agora cursará o quinto ano.

"Eu fiquei pensando que o pessoal estava um pouquinho preocupado demais", diz ele. "Eu só tenho um pouquinho de agonia se eu for voltar a descer essa parte da ladeira de bicicleta. Por mais que eu esteja protegido, é uma parte que mexe com a minha cabeça".

Mirella conta que não havia pensado em procurar a polícia, mas depois foi orientada a registrar o ocorrido. "Me disseram que é importante para efeito de registro de ocorrência, de estatística, de direcionamento de força policial e de políticas públicas", conta.

Por nota, a Prefeitura de Camaragibe destacou que, através da Guarda Municipal, realiza de forma sistemática campanhas educativas sobre os perigos de empinar pipa com linha com cerol e linha chilena (com utilização de quartzo ou alumínio). "Nessas campanhas, são distribuídas aos motociclistas, gratuitamente, inclusive, antenas cortantes, em parceria com uma montadora de motocicletas, visando evitar esses tipos de acidentes", declara a prefeitura.

A gestão lembra ainda que o uso de cerol e da linha chilena é proibido por leis estaduais, que também não permitem soltar pipas perto de redes elétricas, com penalidades de multa, apreensão de materiais e até responsabilidade criminal.

Recife

No dia 19 de dezembro, o motociclista Gabriel Henrique Costa, de 22 anos, que trabalhava como entregador, morreu no bairro de Dois Unidos, Zona Norte da capital, após ser atingido por linha com cerol. Ele chegou a receber ajuda de pessoas no local, que tentaram diminuir o sangramento, mas faleceu antes de ser socorrido.