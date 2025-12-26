Homem é preso por descumprir medida protetiva, agredir e ameaçar ex-mulher em Olinda

O mecânico tem histórico de violência contra a ex. Polícia disse que ele foi autuado pelo descumprimento de medida protetiva de urgência, por ameaça por violência doméstica/familiar e por injúria por violência doméstica/familiar contra a vítima

Josuel foi preso e autuado em flagrante (Reprodução/Redes Sociais )

Um homem foi preso, nesta sexta (26), por descumprir uma medida protetiva e ir até a casa da ex-mulher para fazer ameaças, em Olinda, no Grande Recife.

O mecânico Josuel Vicente de Lira, de 39 anos, tem histórico de violência doméstica contra Geisyane Lins de Albuquerque, de 31 anos.

A prisão aconteceu depois de uma série de denúncias feitas pela vítima, que começou no domingo (21).



Na quinta (25), dia de natal, a vítima foi até a delegacia da Mulher de Olinda para prestar uma nova queixa contra ele.

A polícia esteve no endereço do mecânico, mas ele não foi encontrado.

Em março deste ano, um vídeo flagrou o homem em um beco, perto da casa da ex-companheira, com um revólver na mão.

Mesmo proibido de se aproximar da ex, Josuel esteve na casa dela, na manhã desta terça, e acabou sendo preso em flagrante, por causa da Lei Maria da Penha.

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que o homem foi autuado pelo descumprimento de medida protetiva de urgência, por ameaça por violência doméstica/familiar e por injúria por violência doméstica/familiar contra a vítima.

“Ele foi levado à delegacia para realização dos procedimentos de praxe”, acrescentou.

A delegada Lúcia Custódio disse que ele foi autuado em flagrante, por descumprimento de medida determinada pela Justiça.

"Ele negou tudo. A vítima está vindo aqui até a delegacia há alguns dias. Ele foi até a casa, hoje (nesta sexta), e agrediu o vizinho também”, afirmou a delegada.

Histórico

Na quinta, a Polícia Civil registrou um caso de injúria por violência doméstica consumada, na casa de Geisyane, em Sapucaia.

Na delegacia, ela contou que manteve um relacionamento com Josuel durante 14 anos e teve três filhas.

Disse, ainda, que já havia sido agredida fisicamente, injuriada e ameaçada “diversas vezes”. Também afirmou aos policiais que Josuel seria “agressivo e ciumento” e que tem uma arma “ilegal”. Além disso, seria “usuário de drogas”.



Ainda segundo o depoimento da vítima, ela procurou a mesma delegacia, anteriormente e registrou um boletim de ocorrência por causa de injúria e ameaça. Na mesma ocasião, disse ter solicitado uma medida protetiva de urgência.

Também ficou registrado que esse pedido foi aceito pelo Judiciário pernambucano. Então, ainda segundo o documento da polícia, obtido pelo Diario, Josuel foi notificado oficialmente dessa medida protetiva de urgência, no ano passado.

A vítima informou à policia, ainda, que o agressor teria sido alertado para necessidade de deixar a casa da família e não cumpriu.

Geisyane disse aos policiais que o ex-marido teria dito que não sairia da casa, mas que pagaria o aluguel de outra moradia para a ex e as filhas. No entanto, também não cumpriu.

Para piorar a situação, ele passou a dizer que ela estaria mantendo um caso com um vizinho.



Josuel, então, segundo a ex, passou a ameaçar esse vizinho com uma arma de fogo e chegou a agredi-lo fisicamente.

Na quinta, segundo o relato de Geisyane, o mecânico divulgou em redes sociais imagens de uma mulher sem roupas e em poses sexuais, dizendo que era ela.

Além disso, passou a enviar mensagens por WhatsApp para ela, a chamando de “arrombada” e “pilantra”, o que a fez acionar a PM.

Novo depoimento

Nesta sexta, Gisyeane voltou à Delegacia de Olinda e disse que Josuel passou na frente da casa da mãe dela, onde a família está morando.

A mulher afirmou que Josuel tentou arrombar a porta e mandou novas mensagens contendo frases com injúria e difamação.

Além disso, ela relatou que o mecânico tentou agredir o vizinho, com quem supostamente ela manteria um caso amoroso.

Na delegacia, Geisyane declarou que o ex teria dito na comunidade que “mataria” o vizinho. Também disse que, enquanto prestava depoimento, Josuel tentou falar com ela pelo telefone várias vezes.

Por fim, ela disse aos policiais que está “abalada psicologicamente e com medo”.



