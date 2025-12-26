Novo sistema de câmeras flagra 16 incidentes por dia e resulta em prisões em Pernambuco

Segundo dados da SDS, novo sistema de monitoramento registrou mais de 1,4 mil casos de interesse policial e auxiliou em 11 prisões no último trimestre

(Foto: Rafael Vieira/DP)

O novo sistema de câmeras de segurança de Pernambuco já registra, em média, 16 casos de interesse policial por dia. Ao todo, foram 1.446 incidentes captados pelo videomonitoramento no Grande Recife e em Caruaru, no Agreste, nos últimos três meses.



Os dados, obtidos pelo Diario de Pernambuco, são da Secretaria de Defesa Social (SDS). Segundo a pasta, os casos flagrados pelas câmeras resultaram em 185 ocorrências abertas e 11 prisões realizadas no período.

Também houve registro de oito termos circunstanciados, quando o suposto crime é considerado de menor potencial ofensivo, de acordo com o balanço.

Um dos casos registrados pelo videomonitoramento é o assassinato de David Denis Oliveira, de 23 anos, que foi morto à facada ao reagir a um assalto em Caruaru, no fim de novembro. Um dos suspeitos acabou detido após a análise das imagens que flagraram o latrocínio e a rota de fuga dos criminosos.

Em nota, a SDS afirma que o sistema tem auxiliado no esclarecimento de “diversas solicitações da Polícia Civil, cedendo imagens de interesse para a resolução de procedimentos e investigações policiais”.

De acordo com a pasta, as imagens têm sido usadas, ainda, na “gestão de ocorrências” relacionadas a acidentes de trânsito com vítimas, manifestações sociais e interdições de vias públicas.

Nessas ocasiões, as imagens em tempo real contribuem para o “acionamento e a orientação das equipes da Polícia Militar”.



Videomonitoramento

O contrato para o novo sistema foi assinado em fevereiro pela governadora Raquel Lyra (PSD). Com proposta de R$ 122,9 milhões, a empresa Teltex Tecnologia foi declarada vencedora da licitação para construir e operar o novo parque de câmeras.

Considerado uma das principais apostas do governo na área de segurança pública, o sistema ainda está em fase de implementação. Atualmente, há 382 câmeras ativas no estado, das quais 325 estão instaladas na Região Metropolitana do Recife e 57 no município de Caruaru.

Ao todo, o projeto prevê 2 mil novas câmeras distribuídas por 65 cidades pernambucanas – o que representa um aumento de 460% em relação ao sistema antigo, que era de 358 pontos de captação. Pelo contrato, o sistema deve ser equipado com inteligência artificial para analisar as imagens e se tornar capaz, por exemplo, de identificar automaticamente a circulação de um carro roubado ou furtado.



O projeto prevê, ainda, o funcionamento de centros de inteligência no Recife, em Caruaru e em Petrolina, no Sertão.

Segundo a SDS, o prazo para concluir a instalação dos equipamentos é até fevereiro de 2026.