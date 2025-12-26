Suspeito de matar costureiro é preso em Brejo da Madre de Deus

O crime aconteceu na noite da quarta-feira (24), no Sítio Bandeira, zona rural do município

Um homem de 19 anos foi preso na noite desta quinta-feira (25), em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, suspeito de assassinar o costureiro Cícero Pedro da Silva, de 41 anos. O crime aconteceu na noite da quarta-feira (24), no Sítio Bandeira, zona rural do município.

A prisão foi realizada por policiais do 24º Batalhão da Polícia Militar, na Vila Augusto. O suspeito foi identificado como Anderson Moreira da Costa.

Segundo a Polícia, no momento do crime a vítima consumia bebida alcoólica na companhia do suspeito, do irmão dele, Henrique da Silva Moura, e de uma mulher identificada como Jéssica.

De acordo com a versão apresentada por Anderson, houve uma discussão entre ele e a vítima. Após o desentendimento, Cícero teria arremessado um tijolo, que atingiu a mulher que estava próxima. Em seguida, o costureiro teria avançado em sua direção portando uma faca, momento em que ele também se armou e desferiu golpes contra a vítima.

A Polícia informou que a motivação do crime estaria relacionada a ciúmes. Conforme os relatos, a mulher envolvida estaria morando há três dias na casa da vítima e mantendo contato com o suspeito.

Após o homicídio, Anderson fugiu do local, mas foi localizado e preso. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio consumado, encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.