Atentado à bomba em mesquita na Síria causa oito mortos ( Omar HAJ KADOUR / AFP)

Nesta sexta-feira (26), um ataque à bomba contra uma mesquita em Homs, na Síria, deixou pelo menos oito mortos e 18 feridos.

Segundo a agência de notícias estatal síria, as autoridades locais informaram que um dispositivo explosivo detonou dentro da mesquita Imam Ali bin Abi Talib, da minoria alauíta de Homs, de acordo com os resultados preliminares da investigação em curso. “A explosão aconteceu hoje durante as orações do meio-dia, um momento que geralmente ocorre maior movimento no templo muçulmano. As forças de segurança estabeleceram um perímetro de segurança no local”, relatou a agencia.

Até agora, o atentado não foi reivindicado por nenhum grupo.

Síria anunciou a detenção do líder do Estado Islâmico em Damasco

As autoridades sírias anunciaram essa semana a detenção de Taha al Zubi, líder do Estado Islâmico, numa operação realizada em conjunto com a Coligação Internacional contra a organização terrorista. "A operação resultou na detenção do líder da organização terrorista em Damasco, Taha al Zubi, apelidado de Abu Omar Tabia, e de vários dos seus colaboradores. Foram apreendidos um cinto explosivo e uma arma militar", confirmou o chefe das Forças de Segurança Interna na referida região síria, Ahmed al Dalati, em declarações à agência de noticias estatal SANA.

Dalati afirmou que a detenção representa um duro golpe para o grupo extremista islâmico e confirma o alto nível de preparação das forças de segurança sírias para enfrentar qualquer ameaça à segurança de Damasco e seus arredores. "Enviamos uma mensagem clara a qualquer pessoa que se atreva a participar em atividades terroristas ou a oferecer apoio ao Estado Islâmico: a justiça irá alcançá-los onde quer que estejam e não encontrarão refúgio na nossa terra. A segurança da Síria é uma linha vermelha e continuaremos a atacar com mão de ferro até a completa erradicação dos remanescentes do terrorismo e dos seus esconderijos", declarou.

Pelo menos cinco pessoas morreram nos bombardeios lançados na última sexta-feira pela coligação liderada pelos Estados Unidos sobre alvos supostamente pertencentes ao Estado Islâmico em Deir Ezzor, no leste da Síria. Os ataques foram realizados em retaliação pela morte de três norte-americanos numa ação de um alegado membro da organização terrorista em Palmira, no dia 13 de dezembro.