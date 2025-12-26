Projeto do TJPE pretende reforçar a prestação jurisdicional de forma eficiente e próxima da população, especialmente durante o período de maior fluxo de pessoas nas comarcas do litoral

Juizado do Verão inicia atendimentos neste sábado (27) em Tamandaré e Porto de Galinhas (Divulgação/TJPE)

A partir deste sábado (27), o Juizado do Verão passa a atender demandas de menor complexidade, com foco em conflitos típicos do período turístico, nas comarcas de Tamandaré e Ipojuca/Porto de Galinhas, no Litoral sul de Pernambuco.

Entre as demandas atendidas estão conflitos de consumo, questões relacionadas à hospedagem, conflitos de vizinhança, perturbação do sossego e pequenas infrações penais. Além disso, os órgãos envolvidos também atuarão no atendimento ao público e na prestação de orientações.

Os atendimentos serão realizados em dois plantões diários nos dias 27 e 28 de dezembro de 2025; 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 24, 25, 30 e 31 de janeiro; e 1º de fevereiro de 2026, sempre no horário das 14h às 23h59.

Conforme o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o projeto pretende reforçar a prestação jurisdicional de forma eficiente e próxima da população, especialmente durante o período de maior fluxo de pessoas nas comarcas do litoral.