Cantata Natalina do TJPE reúne público no Recife em apresentação com estilo nordestino

TJPE promove cantata natalina em frente ao Palácio da Justiça (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) realizou, nesta segunda-feira (15), a Cantata Natalina na alameda central da Praça da República, em frente ao Palácio da Justiça, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife. A iniciativa reuniu servidores do Judiciário e o público em geral em uma celebração marcada por música, decoração temática e referências à cultura pernambucana.

A programação teve como destaque apresentações da Orquestra Criança Cidadã, do Coral do TJPE e da cantora Nena Queiroga, com repertório que mesclou músicas natalinas e elementos regionais. A ambientação do espaço também seguiu essa proposta, com decoração inspirada na cultura nordestina.

Também foi formada uma vila natalina voltada especialmente para as crianças, com personagens temáticos, além da venda de comidas e artigos decorativos. Uma banda itinerante realizou apresentações culturais pelo local. A celebração foi oficialmente aberta com uma mensagem do presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, seguida de uma bênção religiosa.

“Todo ano, nesse período, o Tribunal faz a sua cantata e esse ano a gente vem com uma surpresa, que é uma cantata mais pernambucana, com características nordestinas e pernambucanas. Fizemos essa iluminação maravilhosa no nosso palácio para que todos passem, façam suas reflexões para um 2026 muito bom, com muitas realizações, com muita saúde, muita paz. E a cantata é o presente que o Tribunal dá para todo o povo pernambucano”, afirmou o presidente do TJPE.

A apresentação musical contou com cerca de 30 integrantes da Orquestra Criança Cidadã, que prepararam um repertório especialmente para a ocasião. Segundo o coordenador de eventos e produtor artístico da orquestra, Fernando Gomes, a cantata integra o calendário anual do grupo.

“A Cantata Natalina do Tribunal de Justiça é sempre um evento muito esperado dentro do nosso calendário interno. É uma grande oportunidade de mostrar aos nossos parceiros o trabalho que realizamos na Orquestra Criança Cidadã, o que é muito gratificante para nós. Essa apresentação já faz parte do nosso calendário de dezembro, sempre mesclando as músicas natalinas tradicionais com um toque mais nordestino, mais regional, que é a nossa identidade”, destacou.

Entre o público, esteve o paisagista e empresário Nelson Noveli, de 40 anos, que acompanhou a apresentação ao lado da esposa, Tayanna Almeida, e da filha de um ano, que participou pela primeira vez de uma cantata natalina.

“A gente soube da cantata pelas redes sociais e resolveu aproveitar. Estamos curtindo o Natal da nossa filha e aproveitando o máximo possível. A gente gosta muito, é bem eclético, escuta de tudo um pouco, e quando tem um evento diferente, ainda mais com a orquestra de Recife, a gente sempre prestigia”, afirmou.

