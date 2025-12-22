TJPE promove mutirão jurídico no litoral sul de Pernambuco

O "Juizado de Verão" do TJPE atuará a partir do próximo dia 27 de dezembro, promovendo resolução de demandas jurídicas nas comarcas de Tamandaré e Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco

Fórum de Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco. (Foto: Reprodução/Google Street View)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) promoverá, a partir do próximo dia 27 de dezembro, um mutirão de resoluções jurídicas nas comarcas de Tamandaré e Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco. Denominada “Juizado do Verão”, a atividade atuará na solução de demandas menos complexas. Segundo o TJPE, os alvos são questões relacionadas a consumo, hospedagem, conflitos de vizinhança, perturbação ao sossego, pequenas infrações penais, além de atendimento e orientação ao cidadão.

A ação é da Coordenadoria Geral dos Juizados Especiais, e conta com a parceria do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), da Marinha do Brasil (MB), da Secretaria de Defesa Social do Estado (SDS-PE) e das Prefeituras de Tamandaré e de Ipojuca.

O Juizado funcionará de 14h às 23h59, com dois plantões diários, nos dias 27 e 28 de dezembro de 2025, 03, 04, 10, 11, 16, 17, 18, 24, 25, 30 e 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2026. Os cidadãos podem procurar os locais onde funcionarão os Juizados do Verão em: