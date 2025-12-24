Adolescentes denunciam racismo em abordagem em shopping no Recife

Segundo boletim de ocorrência, os seguranças teriam retirado os jovens de forma truculenta do local. No momento da abordagem, os dois procuravam uma sacola de compras que haviam perdido

Shopping Recife, em Boa Viagem, Zona Sul da capital. (Foto: Divulgação/Shopping Recife)

Dois adolescentes, de 13 e 14 anos, denunciam terem sofrido uma abordagem truculenta, de viés racista, no Shopping Recife, Zona Sul da cidade, na segunda-feira (22). Os jovens, que são atletas da Federação Pernambucana de Futebol e moradores de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, afirmam que foram tirados à força, após serem agarrados pelo pescoço.

A mãe de um dos jovens contou em boletim de ocorrência que levou os adolescentes ao shopping e que seu filho, ao deixar o local, percebeu ter perdido uma sacola de roupas compradas na loja Seaway.

De acordo com o relato, ambos voltaram correndo e descalços ao centro de compras e começaram a percorrer os locais onde poderiam ter deixado a sacola.

Nesse momento, um dos adolescentes teria levado uma "mãozada nas costas" do segurança, segundo o boletim. "Conduzidos pelo pescoço apertado, sendo acuados de tentativa de furto, arrastados com a cabeça baixa, constrangidos publicamente", continua o relato.

Outro segurança, já do lado de fora, também teria abordado os garotos. "Insistiam em perguntar onde estavam os produtos furtados, lhes questionaram se eram da comunidade, que se fossem iriam 'dar um jeito neles'", diz outro trecho do boletim.

Segundo a advogada Mirelly Lima, que faz a defesa das famílias, os adolescentes relatam dificuldade para dormir desde o episódio.

"Os seguranças pegaram no pescoço deles de forma truculenta e saíram os arrastando para fora do shopping, sob ameaça de que era melhor contribuir para não apanhar. Uma cena total de terror, eles foram tratados como se fossem marginais", diz a advogada ao Diario de Pernambuco.

A advogada conta que os jovens ficaram sem entender a gravidade do ocorrido. "Eles acharam que tinham feito alguma coisa errada, realmente. Eles só tiveram a noção de que não era nada normal quando chegaram em casa e os pais e a mãe que não estava presente ficaram sabendo", explica.

Ela conta ter requisitado as imagens do circuito de segurança do shopping. "A gente está esperando a manifestação formal do shopping, que até hoje não houve reparação, retratação, absolutamente nada".

"A tratativa do shopping foi dizer que a gente podia pedir um reembolso do valor perdido. Na verdade, o shopping está o tempo todo tratando como se fosse uma reclamação ao consumo", completa a advogada.

O que diz o Shopping Recife

Em nota, o Shopping Recife afirma que, ao apurar o caso internamente, não constatou nenhum tipo de violência. O centro de compras acrescentou que não foi procurado no dia do ocorrido por nenhum dos envolvidos ou seus parentes para relatarem o fato.

"Esclarecemos que a atuação da equipe de segurança teve caráter exclusivamente preventivo, motivada pela circulação repentina de adolescentes, sem calçados, correndo e desacompanhados de adulto responsável, em um momento de grande fluxo de pessoas", afirma em nota.

De acordo com a empresa, a orientação teve o objetivo de "evitar possíveis riscos de acidentes, especialmente em áreas com equipamentos de grande porte, como escadas rolantes".

"A situação foi prontamente esclarecida e resolvida após os adolescentes colocarem os calçados", acrescenta.