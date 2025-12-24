Van com 11 pessoas da mesma família capota na BR-232, no Sertão de Pernambuco

O acidente aconteceu por volta das 20h50 desta terça-feira (23), no km 233 da BR-232, na Serra do Mimoso, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco

Van com 11 pessoas da mesma família capota na BR-232, no Agreste de Pernambuco (Ascom/PRF)

Uma van com 11 pessoas da mesma família capotou na noite desta terça-feira (23), no Km 233 da BR-232, na Serra do Mimoso, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 20h50. O motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou às margens da rodovia. Todos os ocupantes foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e encaminhados para unidades de saúde da região.

Segundo a PRF, o condutor, identificado como Jean, foi levado ao Hospital Regional de Arcoverde, onde permanece internado e deve passar por procedimento cirúrgico na orelha. Uma mulher também foi transferida para a mesma unidade. Os demais passageiros foram encaminhados à UPA de Pesqueira; parte recebeu alta e outros seguem em observação.

Conforme testemunhas, os ocupantes são da mesma família e retornavam da Terra da Misericórdia, em Arcoverde, com destino ao Sítio Barriguda, na zona rural de Alagoinha. Não há registro de feridos graves.

Ainda conforme a PRF, o motorista realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo. As circunstâncias do sinistro seguem em apuração.