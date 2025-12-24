Governo lança licitação para restauro da antiga sede do Diario de Pernambuco

(Divulgação)

O Governo de Pernambuco publicou, na edição desta quarta-feira (24) do Diário Oficial do Estado, a abertura da licitação para a execução das obras de requalificação e restauro da antiga sede do Diario, localizada na Praça da Independência, no bairro de Santo Antônio. A intervenção será conduzida pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e integra o conjunto de ações do Estado voltadas à recuperação e salvaguarda do patrimônio histórico.

Erguido entre 1901 e 1903 para abrigar o jornal mais antigo em circulação na América Latina, o edifício é tombado em nível estadual. Sua presença marcou profundamente a paisagem e a vida cultural da cidade, a ponto de a Praça da Independência passar a ser conhecida popularmente como “Praça do Diario”, consolidando-se como espaço cívico e simbólico dos recifenses ao longo do século 20.

A obra contempla a requalificação e o restauro do conjunto edificado da antiga sede do jornal, incluindo suas fachadas e elementos compositivos, além da construção de anexos e da implantação de um projeto completo de modernização, adaptação e compatibilização para novos usos.

Para a presidente da Fundarpe, Renata Borba, a licitação representa mais um passo decisivo na política de preservação patrimonial adotada pelo Governo. “O antigo prédio do Diario é um marco da história da imprensa, da cultura e da vida urbana do Recife. Ao restaurar esse imóvel e destiná-lo a um novo uso público, a gestão Raquel Lyra reafirma seu compromisso com a preservação do patrimônio e com a construção de políticas culturais conectadas com a identidade pernambucana”, destacou.

Estão previstos serviços de infraestrutura elétrica, hidrossanitária, lógica, telefonia, climatização, sonorização, luminotécnica, prevenção e combate a incêndio, paisagismo e acessibilidade, com implantação de banheiros e torres de elevadores que irão interligar o prédio principal aos anexos. O valor total do contrato é de R$32 milhões, com prazo de execução de 24 meses.

Novo uso para o espaço - Após a conclusão das obras, o edifício passará a abrigar a Secretaria de Cultura de Pernambuco, reforçando o compromisso do Governo do Estado de reocupar imóveis históricos com funções públicas e culturais, contribuindo para a revitalização do centro da capital. O prédio, sob responsabilidade do Estado desde 2004, encontrava-se em estado de abandono quando foi vistoriado em 2023, após a atual gestão assumir.

Para a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, a obra simboliza a convergência entre preservação e política cultural. “Instalar a Secretaria de Cultura em um edifício histórico como a antiga sede do Diario de Pernambuco é um gesto simbólico. Estamos colocando a cultura no centro da cidade e da memória do Recife. A requalificação desse patrimônio fortalece a relação entre passado, presente e futuro”, afirmou.

O projeto de restauro da antiga sede do Diario foi elaborado e atualizado pelo arquiteto Jorge Passos, especialista em restauração de edificações históricas, enquanto os projetos de arquitetura dos anexos e os complementares foram desenvolvidos pela equipe da Secretaria de Administração do Governo do Estado. A iniciativa integra um esforço mais amplo de recuperação de patrimônios históricos do Centro do Recife, como a Igreja Matriz de Santo Antônio, o Cinema São Luiz, o Liceu de Artes e Ofícios, o Ginásio Pernambucano e a Estação Central Capiba - Museu do Trem.