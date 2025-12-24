° / °
Um homem morre e outras duas pessoas ficam feridas em colisão entre ônibus e carro na PE-41, em Carpina

O sinistro ocorreu na manhã desta quarta-feira (24), na PE-41, no município de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco

Diario de Pernambuc

Publicado: 24/12/2025 às 12:30

Um homem morre e outras duas pessoas ficam feridas em colisão entre ônibus e carro na PE-41, em Carpina (Cortesia)

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um ônibus e um veículo de passeio na manhã desta quarta-feira (24), na PE-41, no município de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), três viaturas foram acionadas para a ocorrência, das áreas de salvamento, resgate e comando operacional. No local, as equipes encontraram três vítimas presas às ferragens, todas ocupantes do automóvel.

Uma mulher, de 46 anos, foi retirada do veículo e encaminhada à Unidade Mista de Carpina. Outra vítima, do sexo masculino, foi conduzida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O condutor do carro teve o óbito constatado no local. O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

