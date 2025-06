Adolescentes de 12 e 13 sofrem racismo em partida do Santa Cruz Iniciação

Nota de Repudio (Reprodução/SCFC)

Adolescentes de 12 e 13 anos foram alvo de racismo durante partida do Santa Cruz Iniciação em uma praça no bairro Heliópolis, no município de Garanhuns, agreste do estado, na sexta-feira (6). O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco através da 135ª Delegacia de Garanhuns.

De acordo com informações extraoficiais, um homem de 24 anos foi conduzido para a delegacia após ofender dois adolescentes, de 12 e 13 anos, que estavam participando de uma partida de futebol

A Polícia informa que um inquérito foi instaurado para apurar todos os fatos.

Através das redes sociais, o Santa Cruz Futebol Clube disse desaprovar o ato. “Racismo é crime. É inadmissível que, em pleno século XXI, jovens atletas ainda sejam alvos de ataques covardes e discriminatórios por conta da cor da pele.”

O time declarou ainda que no esporte ações criminosas como racismo e preconceito não têm espaço e que devem ser combatidas com firmeza, responsabilidade e consciência coletiva.

“O clube está oferecendo total apoio ao atleta e à sua família, além de tomar as medidas cabíveis junto às autoridades competentes. Esperamos que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados conforme prevê a lei.” declara o clube.

A reportagem segue em contato com a família dos adolescentes e com a Polícia Civil.