PMs fazem trabalho de parto e mulher dá à luz em carro de aplicativo na Zona Oeste do Recife

Policiais militares que realizavam patrulhamento na Avenida Joaquim Ribeiro, no bairro da Várzea, nesta segunda (22), auxiliaram todo o procedimento do parto, que, segundo a PMPE, foi bem-sucedido

Após os primeiros atendimentos, mãe e filho foram encaminhados ao Hospital Barão de Lucena, onde receberam cuidados médicos especializados. (Foto: Divulgação / PMPE)

Uma mulher deu à luz dentro de um carro de aplicativo enquanto se deslocava para um hospital, na noite desta segunda-feira (22), no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. Segundo informações extraoficiais, ela teria solicitado o veículo após sentir fortes contrações.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 12º BPM realizavam patrulhamento na Avenida Joaquim Ribeiro, por volta das 23h30, quando foram acionados por populares para uma ocorrência em que um motorista de aplicativo estaria pedindo socorro por conta de uma emergência envolvendo uma passageira.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a passageira estava em trabalho de parto. Os agentes realizaram os primeiros procedimentos de assistência ainda no local, garantindo o nascimento do bebê, que, segundo a PMPE, foi bem-sucedido.

Após os primeiros atendimentos, mãe e filho foram encaminhados ao Hospital Barão de Lucena, onde receberam cuidados médicos especializados.

Ainda segundo a PMPE, ambos estão sob supervisão da equipe de saúde do hospital, recebendo o acompanhamento necessário.

Outro caso

No último dia 4 de dezembro, um bebê nasceu dentro de uma loja de artigos infantis na Rua do Rangel, no bairro de São José, área central do Recife. A mãe, identificada como Pabada Regina Ferreira de Lima, 28 anos, entrou no estabelecimento para comprar itens do enxoval quando começou a sentir contrações.

Câmeras de segurança registraram o momento do parto, que ocorreu por volta das 9h30, no chão da Amarelinhas Baby Kids. As imagens mostram o momento em que uma funcionária ajuda Pabada a se deitar e solicita uma almofada para acomodá-la. Em seguida, outra funcionária se aproxima para auxiliar na evolução do parto.

Após o nascimento, funcionárias relataram que o bebê foi limpo, estimulado a respirar e entregue à mãe.

Antes da chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), funcionárias reuniram os itens que a mãe havia separado e entregaram como presente. O bebê, João Pedro, é o quinto filho de Pabada Regina.