Bebê nasce em loja de artigos infantis no Centro do Recife

Mulher deu à luz pouco tempo depois de entrar no estabelecimento, no bairro de São José, para comprar itens do enxoval

Uma câmera de segurança registrou o nascimento do menino (Reprodução de vídeo)

Um bebê nasceu dentro de uma loja de artigos infantis na Rua do Rangel, no bairro de São José, área central do Recife, na manhã desta quinta-feira (4). O parto ocorreu por volta das 9h30, dentro da Amarelinhas Baby Kids. Câmeras de segurança registraram o momento.

De acordo com informações, Pabada Regina Ferreira de Lima, 28 anos, entrou no estabelecimento para comprar itens do enxoval quando começou a sentir contrações. O bebê, João Pedro, quinto filho da dona de casa, nasceu no chão da loja, entre corredores de roupas e prateleiras.

As imagens mostram o momento em que uma funcionária ajuda Pabada a se deitar e solicita uma almofada para acomodá-la. Em seguida, outra funcionária se aproxima para auxiliar na evolução do parto.

Após o nascimento, funcionárias relataram que o bebê foi limpo, estimulado a respirar e entregue à mãe.

Antes da chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), funcionárias reuniram os itens que a mãe havia separado e entregaram como presente.

Pabada e o bebê foram encaminhados para a Maternidade Barros Lima, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife.

Nas redes sociais, a loja informou que irá entregar na residência da família, em Santo Amaro, um enxoval completo, incluindo carrinho, banheira, cercado, kit berço, toalhas e roupas.

