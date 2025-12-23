Policial vestido de Papai Noel prende foragido na rodoviária de Porto Alegre

De acordo com a corporação, o disfarce foi adotado em razão do período natalino, o que facilitou a aproximação sem levantar suspeitas.

Caso ocorreu em Porto Alegre (RS) (Reprodução/Redes sociais)

Um homem de 22 anos foi preso na madrugada desta terça-feira, 23 por um policial disfarçado de Papai Noel na rodoviária de Porto Alegre. Foragido da Justiça, ele tinha um mandado de prisão em aberto por roubo expedido pela Justiça do Pará.

A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre o crime que motivou o mandado. A identidade do suspeito também não foi informada.

De acordo com a corporação, o disfarce foi adotado em razão do período natalino, o que facilitou a aproximação sem levantar suspeitas. Após a localização do suspeito, foi realizada a abordagem e cumprida a determinação judicial.

O homem foi levado a uma delegacia e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.

