Moradores da Ocupação Marta Almeida boquearam os dois sentidos da via com galhos e pedaços de madeiras; segundo eles, o protesto foi realizado para denunciar ameaças, invasões e agressões sofridas na ocupação

Trânsito volta ao normal na Conde da Boa Vista, Centro do Recife, após protesto na manhã desta terça (Reprodução/redes sociais)

Foi encerrado por volta das 9h35 o protesto realizado por moradores da Ocupação Marta Almeida, na manhã desta terça-feira (23), na Avenida Conde da Boa Vista, área central do Recife. A manifestação interditou os dois sentidos da via e, após o fim do ato, o tráfego foi normalizado, segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

De acordo com os manifestantes, o protesto foi motivado por denúncias de ameaças, invasões e agressões sofridas na ocupação. Durante o ato, galhos e pedaços de madeira foram utilizados para bloquear as pistas nos dois sentidos da avenida. Imagens feitas no local mostram a interdição completa da avenida durante o protesto.

A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada e acompanhou o ato até o encerramento. Após a liberação da via, o fluxo de veículos voltou a seguir normalmente.

