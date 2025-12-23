° / °
Vida Urbana
Protesto

Trânsito volta ao normal na Conde da Boa Vista, Centro do Recife, após protesto na manhã desta terça

Moradores da Ocupação Marta Almeida boquearam os dois sentidos da via com galhos e pedaços de madeiras; segundo eles, o protesto foi realizado para denunciar ameaças, invasões e agressões sofridas na ocupação

Diario de Pernambiuco

Publicado: 23/12/2025 às 10:11

Trânsito volta ao normal na Conde da Boa Vista, Centro do Recife, após protesto na manhã desta terça (Reprodução/redes sociais)

Foi encerrado por volta das 9h35 o protesto realizado por moradores da Ocupação Marta Almeida, na manhã desta terça-feira (23), na Avenida Conde da Boa Vista, área central do Recife. A manifestação interditou os dois sentidos da via e, após o fim do ato, o tráfego foi normalizado, segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

De acordo com os manifestantes, o protesto foi motivado por denúncias de ameaças, invasões e agressões sofridas na ocupação. Durante o ato, galhos e pedaços de madeira foram utilizados para bloquear as pistas nos dois sentidos da avenida. Imagens feitas no local mostram a interdição completa da avenida durante o protesto.

A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada e acompanhou o ato até o encerramento. Após a liberação da via, o fluxo de veículos voltou a seguir normalmente.

