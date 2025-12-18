Confusão em formatura: conheça a música "Helicóptero", alvo de críticas por letra explícita

A canção gerou reação imediata entre pais e responsáveis presentes no evento, especialmente por se tratar de uma festa escolar com adolescentes

Confusão envolveu pais de alunos na festa (Foto: Reprodução/Instagram)

A confusão registrada durante a festa de formatura do 3º ano do ensino médio do Colégio Madre de Deus, na noite da última sexta-feira (12), teve como estopim a reprodução de uma música com conteúdo explícito durante o baile. O evento aconteceu no Classic Hall, em Olinda, e reuniu estudantes da instituição e seus familiares.

Segundo relatos de participantes, o tumulto começou quando o pai de um dos formandos tentou interromper a apresentação do DJ ao discordar da música que estava sendo tocada. A canção era “Helicóptero”, lançada em 2019 pelo DJ Guuga em parceria com MC Pierre.

A música, do gênero funk, narra uma situação de cunho sexual em que uma mulher estaria em um helicóptero com dois homens, sob ameaça de ser jogada ao mar caso não mantivesse relações sexuais com eles. Um dos trechos mais citados diz: “Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano, não tô brincando”.

A canção gerou reação imediata entre pais e responsáveis presentes no evento, especialmente por se tratar de uma festa escolar com adolescentes. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir uma mãe criticando a escolha do repertório e classificando a letra como inadequada. “Minha filha é menor de idade. Você acha certo?”, questiona. Em outro momento, ela afirma que a letra faz apologia à prostituição.

As imagens também mostram o momento em que a discussão evolui para empurrões, arremesso de copos e deslocamento de mesas e cadeiras, ampliando o tumulto no salão.

Procurado, o Colégio Madre de Deus informou que não participou da organização do evento e que a festa foi realizada pela produtora Super A Formaturas. A reportagem tentou contato com a produtora responsável, que declarou que não iria se posicionar.