Mulher filmada em confusão com PM após show no Recife faz tatuagem de luva de boxe socando laranja

O desenho faz referência aos "laranjinhas", como são chamados os novos PMs

Emily Gomes eternizou o momento tatuando uma luva de boxe socando uma laranja (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma das mulheres filmadas na confusão com policiais após o show da cantora Raphaela Santos em Beberibe, Zona Norte do Recife, na última quinta-feira (11), eternizou o episódio com uma tatuagem de luva de boxe socando uma laranja. O desenho faz referência aos “laranjinhas”, como são chamados os policiais militares recém-formados, que usam boné laranja.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a mulher, identificada como Emily Gomes, aparece mostrando a tatuagem. “Mostra pra mídia aí”, diz ela ao tatuador. Em seguida, dá socos no ar.

Emily deu sua versão da ocorrência em um vídeo no seu perfil. O Instagram. De acordo com ela, suas amigas começaram a filmar “a abordagem incorreta que os policiais estavam fazendo porque desde o início eles estavam sendo agressivos”. Segundo o relato, ao abordarem uma das amigas de Emily, encontraram entorpecentes com ela e a algemaram.

“Foi quando eu toquei no ombro do policial e perguntei para onde estavam levando ela. Ele me agrediu pelo pescoço, eu subi na calçada, peguei uma lata de cerveja e joguei. Foi quando veio o tanto de policial em cima de mim para me agredir”, contou.

Em outro vídeo, Emily aparece mostrando hematomas nas costas, no ombro e próximo ao peito. Perguntada se as marcas foram resultado da briga com os policiais, ela indica que sim, “mas não foi só eu que levei, graças a Deus”.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco afirmou que as mulheres estariam utilizando entorpecentes no local e que teriam resistido à intervenção. Ainda segundo a corporação, as três envolvidas foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Campina do Barreto, mas recusaram atendimento médico. Depois disso, todas foram encaminhadas a delegacia. O caso segue em apuração.

Leia a íntegra da nota da PM:

Nesta quinta-feira (11), após a apresentação da cantora Raphaela Santos na Praça da Convenção, no bairro de Beberibe, o efetivo policial identificou duas suspeitas fazendo uso de entorpecentes no local. Durante a abordagem, ambas resistiram à ação policial. Em seguida, enquanto eram conduzidas até a viatura, uma terceira mulher passou a desferir socos e chutes contra o efetivo. Diante da situação, as três envolvidas foram encaminhadas à UPA da Campina do Barreto, porém recusaram atendimento médico. Posteriormente, todas as partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia, onde está em andamento.