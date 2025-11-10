Confusão com braçadeira de capitão marca vestiário do Sport antes de duelo com Atlético-MG

Rafael Thyere, zagueiro do Sport (Paulo Paiva / Sport Recife)

Se dentro de campo o momento é difícil, fora dele o Sport enfrenta ainda mais turbulência. O clube passou por uma situação constrangedora nos bastidores antes da derrota por 4 a 2 para o Atlético-MG, no último sábado (08), pela Série A. A confusão envolveu a troca da braçadeira de capitão, uma decisão da diretoria que surpreendeu os jogadores.

De acordo com informações do jornalista Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, a diretoria rubro-negra sugeriu ao técnico interino César Lucena que a faixa de capitão fosse transferida do zagueiro Rafael Thyere para o goleiro Gabriel. A medida, entretanto, não foi comunicada previamente a nenhum dos dois atletas.

A situação se complicou quando o quarto árbitro solicitou a assinatura do capitão na súmula. Gabriel, indicado como novo capitão, recusou a função ao perceber que Thyere também não havia sido informado sobre a mudança.

Inicialmente, o clube decidiu devolver a braçadeira ao zagueiro, mas o defensor, desconfortável, hesitou em reassumir o posto. Após a intervenção de companheiros de equipe, Thyere aceitou novamente a função.

Afundado na zona de rebaixamento, o Leão da Ilha soma apenas 17 pontos em 32 jogos. O Sport volta a campo no próximo sábado (15), às 18h30, contra o Flamengo, na Arena Pernambuco, em partida atrasada da 12ª rodada. O confronto pode definir o destino do clube na competição e selar o rebaixamento.

