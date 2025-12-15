Vídeo: Festa de alunos de escola particular no Recife termina com brigas e agressões por conta de música

Pais criticaram uma das músicas tocadas pelo DJ da festa e afirmaram que letra fazia "apologia ao estupro’

Confusão envolveu pais de alunos na festa (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma confusão marcou a festa de formatura do 3º ano do ensino médio de um colégio particular do Recife, realizada na noite da última sexta-feira (12), em Olinda. O episódio ocorreu durante o baile dos alunos do Colégio Madre de Deus, no Classic Hall, no bairro de Salgadinho, e terminou em tumulto generalizado.

De acordo com relatos preliminares, a briga começou após o pai de um dos estudantes tentar interromper a apresentação do DJ, alegando que a música executada naquele momento era inadequada para o evento. A atitude provocou reação dos formandos e acabou desencadeando o confronto.

Vídeos que circulam nas redes sociais registram momentos de tumulto, com pessoas se empurrando e outras arremessando copos com bebidas. As imagens mostram ainda uma jovem arrastando mesas e cadeiras, o que ampliou a confusão no local.

O conflito teria começado quando o pai de um aluno tentou encerrar a festa e expulsar o DJ. Conforme o relato, a música em execução seria “Helicóptero”, de DJ Guuga com MC Pierre. A canção aborda temas de ostentação e faz referência a experiências sexuais, o que teria motivado a reação do responsável.

Em outro trecho das imagens, uma mãe afirma que a música faz apologia à prostituição e questiona a adequação da letra para um evento com menores de idade. “Minha filha é menor de idade. Você acha certo?”, diz.

Durante o tumulto, estudantes derrubam uma mesa e uma pessoa chega a lançar uma bebida para o alto.

Procurado, o Colégio Madre de Deus informou que não participou da organização do evento e que a festa foi realizada pela produtora Super A Formaturas. A reportagem tentou contato com a produtora responsável, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.