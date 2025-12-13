Organizador de evento com Messi é preso após confusão em estádio na Índia

A programação previa que Messi permanecesse cerca de 45 minutos no estádio, mas sua presença durou pouco mais de 20 minutos

Evento com Messi gera tumulto em estádio na Índia ( Dibyangshu SARKAR / AFP)

A passagem do jogador argentino Lionel Messi pela Índia teve um início turbulento neste sábado (13). No estádio Salt Lake, em Kolkata, a frustração do público tomou conta após o craque aparecer rapidamente em um evento pago, o que levou a cenas de confusão e vandalismo.

De acordo com informações do portal g1, o organizador principal do encontro, Satadru Dutta, acabou sendo preso. A detenção foi confirmada por Rajeev Kumar, chefe da polícia estadual.

A programação previa que Messi permanecesse cerca de 45 minutos no estádio, mas sua presença durou pouco mais de 20 minutos. A saída antecipada provocou revolta entre os torcedores, que começaram a arrancar assentos, arremessá-los no gramado e lançar diversos objetos dentro do campo. Houve também relatos de pessoas que escalaram as grades de proteção ao redor do gramado.

Os ingressos para o evento tinham preços a partir de cerca de 3.500 rúpias (aproximadamente US$ 38, valor que ultrapassa metade da renda média semanal no país). Um dos participantes relatou ter desembolsado cerca de US$ 130 para ter acesso ao encontro.

A combinação entre altos preços e a breve aparição do jogador acabou transformando o evento, que prometia ser histórico, em um episódio marcado por tumulto e insatisfação do público.