Imagens mostram momento em que empresário é baleado em tentativa de assalto na Zona Norte do Recife
O caso aconteceu aconteceu na tarde deste domingo (14), em frente ao Mercado Super Doc, na Avenida Dezessete de Agosto, no bairro de Casa Forte, na zona Norte do Recife
Publicado: 15/12/2025 às 13:29
Câmeras do circuito de segurança do Mercado Super DOC, localizado na Avenida Dezessete de Agosto, no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife, registraram o momento em que o empresário Daniel Dantas, de 45 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto na tarde deste domingo (14).
As imagens mostram o suspeito chegando ao local em uma motocicleta, estacionando e aguardando a saída da vítima do estabelecimento. Ao abordar o empresário, o assaltante tenta roubar o relógio de Daniel.
Durante a ação, a vítima reage e entra em luta com o suspeito. Em seguida, o assaltante efetua pelo menos dois disparos à queima-roupa. Mesmo ferido, o empresário retira o relógio do pulso e o arremessa ao chão, caindo logo depois.
O vídeo ainda mostra o suspeito se aproximando, recolhendo o objeto e fugindo do local de motocicleta.
Ferido, Daniel Dantas guarda o celular que estava em mãos, tenta buscar ajuda nas proximidades e, não encontrando, retorna para a frente do supermercado.
Segundo as informações, o empresário foi atingido por disparos no abdômen e no braço.
Informações repassadas pela Polícia Militar destacam que o empresário recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Corpo de Bombeiros, com o auxílio de um médico que estava no local como cliente.
Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde e, posteriormente, transferida para o Hospital Santa Joana, no bairro das Graças, onde passou por procedimento cirúrgico e permanece internada.
Em nota, a Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva.