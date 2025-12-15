O caso aconteceu aconteceu na tarde deste domingo (14), em frente ao Mercado Super Doc, na Avenida Dezessete de Agosto, no bairro de Casa Forte, na zona Norte do Recife

Imagens mostram momento em que empresário é baleado em tentativa de assalto na Zona Norte do Recife (Reprodução/redes sociais)

Câmeras do circuito de segurança do Mercado Super DOC, localizado na Avenida Dezessete de Agosto, no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife, registraram o momento em que o empresário Daniel Dantas, de 45 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto na tarde deste domingo (14).

As imagens mostram o suspeito chegando ao local em uma motocicleta, estacionando e aguardando a saída da vítima do estabelecimento. Ao abordar o empresário, o assaltante tenta roubar o relógio de Daniel.

Durante a ação, a vítima reage e entra em luta com o suspeito. Em seguida, o assaltante efetua pelo menos dois disparos à queima-roupa. Mesmo ferido, o empresário retira o relógio do pulso e o arremessa ao chão, caindo logo depois.

O vídeo ainda mostra o suspeito se aproximando, recolhendo o objeto e fugindo do local de motocicleta.

Ferido, Daniel Dantas guarda o celular que estava em mãos, tenta buscar ajuda nas proximidades e, não encontrando, retorna para a frente do supermercado.

Segundo as informações, o empresário foi atingido por disparos no abdômen e no braço.

Informações repassadas pela Polícia Militar destacam que o empresário recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Corpo de Bombeiros, com o auxílio de um médico que estava no local como cliente.

Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde e, posteriormente, transferida para o Hospital Santa Joana, no bairro das Graças, onde passou por procedimento cirúrgico e permanece internada.

Em nota, a Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva.