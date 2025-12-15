Motociclista morre em acidente na PE-275, no Sertão do Pajeú

O acidente aconteceu na madrugada de domingo (14), na PE-275, entre os municípios de São José do Egito e Brejinho, no Sertão do Pajeú

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

Um motociclista de 31 anos morreu após sofrer um acidente na madrugada deste domingo (14), na PE-275, entre os municípios de São José do Egito e Brejinho, no Sertão do Pajeú. A vítima foi identificada como Henrique Júnior.

O acidente ocorreu por volta das 2h. Segundo testemunhas, Henrique perdeu o controle da motocicleta nas proximidades da empresa Esquadrias Tuparetama, a menos de 200 metros da residência onde morava.

Com o impacto, a vítima morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco para a realização dos procedimentos da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística (IC).

Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sob a responsabilidade da delegacia de São José do Egito. "As diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido", declarou a corporação.