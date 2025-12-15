Vídeo: mulher é assaltada por motociclista na Tamarineira, no Recife

Criminoso levou a aliança da vítima do assalto. Moradores relatam que outra mulher também foi roubada, meia hora depois, na mesma região

Toda a ação aconteceu às 6h36, na Rua Canápolis, na Zona Norte do Recife (Foto: Reprodução / Cortesia)

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher teve sua aliança roubada por um motociclista que passava pela Rua Canápolis, no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife, na manhã desta segunda-feira (15).

Nas imagens, é possível ver a vítima, que não teve a identidade divulgada, parada em uma das calçadas da localidade quando o suspeito, que seguia em direção a Estrada Velha de Água Fria, faz o retorno e vai em direção a mulher. Na hora do assalto, a rua estava pouco movimentada e sem policiamento.

A filmagem mostra o momento em que o criminoso sobe na calçada com o veículo, anuncia o roubo e sai com a aliança da mulher em direção a Estrada Velha de Água Fria. Toda a ação aconteceu às 6h36, de acordo com a imagem da câmera.

Moradores da localidade relataram que, cerca de 30 minutos depois, outra mulher teve sua aliança roubada na Rua José de Vasconcelos, também na Tamarineira, local que fica a 300 metros de distância de onde aconteceu o primeiro assalto.

Nessa segunda ação, de acordo com os moradores, o suspeito encobriu a placa da moto para que o veículo não fosse identificado. Há suspeita de que os dois crimes tenham sido cometidos pelo mesmo autor.

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou às polícias Civil e Militar para saber mais informações sobre o caso, mas não recebeu retorno até o fechamento da reportagem.