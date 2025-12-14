Dono de restaurantes é baleado em assalto na Zona Norte do Recife
Daniel Dantas, dono do Buffet La Place e Mercearia Bar, foi atingido por dois tiros em frente a supermercado no bairro do Parnamirim
Publicado: 14/12/2025 às 19:35
Empresário Daniel Dantas (Foto: Reprodução)
O empresário Daniel Dantas, de 45 anos, proprietário de restaurantes e estabelecimentos gastronômicos, foi baleado na tarde deste domingo (14) durante uma tentativa de assalto no bairro do Parnamirim, Zona Norte do Recife.
O crime ocorreu em frente a um supermercado na Avenida Dezessete de Agosto. Daniel foi abordado por criminosos que tentaram assaltá-lo e, durante a ação, efetuaram os disparos.
Proprietário de estabelecimentos como o Buffet La Place e Mercearia Bar e Restaurante, ele foi atingido por dois tiros. Testemunhas apontam que os criminosos tinham como alvo um relógio de luxo que o empresário utilizava.
Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que transitava pela área, prestou os primeiros socorros à vítima, com o apoio de um médico que se encontrava no estabelecimento como cliente. O profissional realizou atendimento emergencial.
Socorrido em estado crítico, Daniel foi encaminhado ao Hospital Santa Joana, onde passa por procedimentos. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde até a última atualização desta reportagem. Através de comunicado, a Polícia Civil esclareceu que irá apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria.