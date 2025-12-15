Mulher é agredida pelo ex-companheiro durante vaquejada em Flores, no Sertão do Pajeú
As agressões aconteceram durante uma festa de vaquejada no Sítio dos Nunes, no Município de Flores, no Serão do Pajeú
Publicado: 15/12/2025 às 12:20
Viatura da Polícia Militar de Pernambuco. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
Mais um caso de violência contra a mulher foi registrado na madrugada deste domingo (14). Uma mulher foi agredida com socos no rosto pelo ex-companheiro durante uma festa de vaquejada realizada no Sítio dos Nunes, no município de Flores, no Sertão do Pajeú.
Segundo relato da vítima, o agressor desferiu diversos socos no seu rosto, além de empurrões. As agressões foram interrompidas por pessoas que estavam no local. Após o ocorrido, o suspeito fugiu.
A Polícia Militar foi acionada pelo hospital local, onde a vítima deu entrada após atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Na unidade de saúde, os agentes do 14º Batalhão colheram as informações sobre o caso e a conduziram, com uma testemunha, à Delegacia de Polícia Civil de Flores, onde foram adotadas as medidas cabíveis.
Em nota, a Polícia Civil do Estado (PCPE) informou que as diligências seguem até o esclarecimento do caso.