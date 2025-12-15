Mulher é agredida pelo ex-companheiro durante vaquejada em Flores, no Sertão do Pajeú

As agressões aconteceram durante uma festa de vaquejada no Sítio dos Nunes, no Município de Flores, no Serão do Pajeú

Viatura da Polícia Militar de Pernambuco. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Mais um caso de violência contra a mulher foi registrado na madrugada deste domingo (14). Uma mulher foi agredida com socos no rosto pelo ex-companheiro durante uma festa de vaquejada realizada no Sítio dos Nunes, no município de Flores, no Sertão do Pajeú.

Segundo relato da vítima, o agressor desferiu diversos socos no seu rosto, além de empurrões. As agressões foram interrompidas por pessoas que estavam no local. Após o ocorrido, o suspeito fugiu.

A Polícia Militar foi acionada pelo hospital local, onde a vítima deu entrada após atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na unidade de saúde, os agentes do 14º Batalhão colheram as informações sobre o caso e a conduziram, com uma testemunha, à Delegacia de Polícia Civil de Flores, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil do Estado (PCPE) informou que as diligências seguem até o esclarecimento do caso.

