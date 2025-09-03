Mulher filma momento em que tem aliança roubada enquanto passeia com criança

O crime aconteceu no bairro da Torre, no Recife. Vítima seria avó da criança (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma mulher que estava passeando com uma criança com um carrinho filmou o momento em que foi vítima de um assalto na Rua Benjamin Constant, no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife, na segunda-feira (1º). O caso foi compartilhado por uma página no Instagram e recebeu comentários de moradores que criticaram a segurança do bairro.

Na gravação é possível ver quando um homem em uma moto vermelha aborda a vítima e exige que ela entregue a aliança. O criminoso ameaça atirar caso a vítima tente fugir. "Se correr, eu atiro. Tire a aliança, tira logo".

A mulher explica que está com dificuldades de remoer a joia: "Espera aí que está dura, está pensando o quê? Toma, vai embora". Após pegar a aliança, o criminoso deixa o local rapidamente.

Nos comentários da postagem publicada pelo perfil Torre Notícias, moradores do bairro criticaram a segurança do lugar. “Ninguém tem paz mais. Aqui na Torre tá cada dia pior’, escreveu uma usuária.

“Que horror! Está impossível andar nas ruas da Torre e Madalena”, disse outra.

Questionada pelo Diario de Pernambuco, a Polícia Militar informou que não registrou a ocorrência envolvendo a mulher que teve a aliança roubada e que mantém o policiamento no bairro da Torre através do Policiamento Ostensivo Geral.

A PM ainda destacou que, eventualmente, viaturas de apoio, como Contrarresposta, GATI e Operação Transporte Seguro, bem como do policiamento extraordinário, atuam a fim de reforçar a segurança pública do local.

Por fim, a PM orientou que as vítimas registrem a ocorrência no momento do crime, através do 190, se possível com as características dos suspeitos e façam um Boletim de Ocorrência na delegacia mais próxima.