Em média, 10 postes por dia são atingidos em acidentes de trânsito em Pernambuco

De janeiro a novembro, a Neoenergia registrou 3,5 mil colisões de veículos em postes no estado de Pernambuco

Colisões nos postes aumentam risco à segurança viária e ao fornecimento de energia (DIVULGAÇÃO/NEOENERGIA)

Pelo menos dez postes por dia são atingidos em acidentes automobilísticos em Pernambuco. A média vem de um levantamento publicado pela Neoenergia Pernambuco, que registrou, de janeiro a novembro deste ano, 3,5 mil colisões de veículos contra postes no estado.

Segunda a Neoenergia, o alto número de colisões contra os postes causam impacto na segurança viária e podem interferir no fornecimento de energia, provocando interrupções que atingem milhares de clientes e exigem longas horas de trabalho das equipes técnicas.

A concessionária explica que os reparos incluem substituição de postes, reconstrução de trechos da rede de distribuição e restabelecimento da energia. Em muitos casos, os técnicos precisam aguardar a conclusão da perícia policial para iniciar o serviço, o que prolonga ainda mais o tempo de recomposição.

Orientação

A Neoenergia orienta que, diante de um acidente com poste, o Corpo de Bombeiros seja acionado pelo número 193, assim como a Neoenergia, pelo telefone 116.

A concessionária lembra ainda que os responsáveis pelas colisões devem arcar com os prejuízos causados ao patrimônio, com custos médios em torno de R$ 3 mil por poste danificado, incluindo cabos, estruturas e equipamentos.

Em caso de abalroamento, a principal orientação é permanecer dentro do veículo caso cabos tenham se rompido e caído ao solo.

A recomendação é evitar qualquer contato com partes metálicas e aguardar a chegada das equipes especializadas.

A aproximação de curiosos também deve ser evitada, já que o impacto pode energizar o solo ou o próprio veículo.