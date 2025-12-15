Vítima de tentativa de feminicídio no Recife conta detalhes da agressão

O crime aconteceu na manhã da terça-feira (9), em um apartamento na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife

Luísa Barros sendo retirada do apartamento pelo vizinho, Márcio Santos (Reprodução/Fantástico, da Rede Glogo)

"Eu gritei com toda força que eu tinha na minha alma", relatou Luísa Barros, esposa do secretário de Esportes e Lazer de Calumbi, no sertão pernambucano, Numeriano Luiz de Sá, de 64 anos. Ela sobreviveu a uma tentativa de feminicídio ocorrida na manhã de terça-feira (9), em um apartamento na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. E neste domingo deu entrevista ao Fantástico, da Rede Globo.

Luísa foi socorrida por um vizinho, identificado com Márcio Santos Silva, após ouvir gritos e pedidos de ajuda vindos do apartamento. A vítima sofreu fraturas no rosto, passou por cirurgia e permanece internada no Hospital Memorial Português, no bairro do Paissandu, no centro da capital.

Em entrevista, Luísa contou que estava caída no chão quando percebeu que poderia morrer. Segundo ela, os gritos foram ouvidos por Márcio, vizinho do andar superior, que desceu até a residência.

Márcio relatou que encontrou a vítima caída e ensanguentada. "Estavam os dois no chão, a Luísa todo ensanguentada. Ele dizendo que ela tinha batido a cabeça, mas eu só lembro do do olhar dela e das mãos estendidas".

Segundo o marido, a mulher havia batido a cabeça, versão negada por Luísa. O vizinho ajudou a retirar Luísa do local.

De acordo com o relato, as agressões foram praticadas pelo marido em um momento de fragilidade da vítima, que faz tratamento contra um câncer no fígado. O casal mantinha uma convivência de 22 anos.

Luísa informou que, na manhã do crime, pediu ajuda ao marido para pegar uma caixa de remédios que havia caído embaixo da geladeira. Ao se abaixar, foi atingida por um golpe na cabeça, seguido de outros. Ela caiu de costas e, ao tentar pedir ajuda, percebeu que o agressor segurava um barrote de madeira.

"Eu me abaixei e quando vou voltando, recebo a pancada. Em seguida, veio outra. Com essa outra pancada, eu já caí de costa sem entender direito o que estava acontecendo. Cheguei a pedir ajuda, dando a mão, só que aí eu vi ele com o objeto, aquele negócio de madeira. Eu gritei. Eu gritei com toda força que eu tinha na minha alma. Eu gritei para eu estar aqui hoje falando", relatou Luísa.

A vítima chegou ao hospital cerca de duas horas após as agressões, apresentando múltiplas fraturas na cabeça e na face, nariz quebrado e perda de três dentes. Ainda segundo as informações, ela deve ser submetida a avaliação oftalmológica para verificar possível comprometimento da visão.

O agressor, Numeriano Luiz de Sá, é sargento reformado da Polícia Militar e ocupava o cargo de secretário de Esportes e Lazer do município de Calumbi. Ele foi preso preventivamente por tentativa de feminicídio.