Duplo homicídio: diretor Rob Reiner e esposa são encontrados mortos em casa em Los Angeles

O cineasta Rob Reiner foi encontrado morto em sua casa junto a sua esposa, a atriz e fotógrafa Michelle Singer Reiner, com quem era casado desde 1989. (Jason LaVeris/FilmMagic)

O cineasta e ator Rob Reiner e sua esposa, Michele, foram encontrados mortos na mansão da família no sul da Califórnia, informou a imprensa dos Estados Unidos.

A descoberta de duas pessoas mortas na residência de Reiner, diretor de "Harry e Sally - Feitos Um para o Outro" e "Questão de Honra", foi revelada pela emissora local NBCLA e outros meios de comunicação.

O canal NBC citou uma fonte próxima à família segundo a qual o casal foi encontrado morto, aparentemente com ferimentos provocados por arma branca.

A CNN informou que um porta-voz da família havia confirmado a morte de Reiner e de sua esposa.

A polícia de Los Angeles não confirmou as identidades das vítimas, mas informou que estava investigando um caso de morte.

"Ninguém foi detido, ninguém está sendo interrogado como suspeito", declarou o vice-chefe de polícia de Los Angeles, Alan Hamilton.

"Não vou confirmar se alguém está sendo interrogado neste momento ou não. Vamos tentar conversar com todos os membros da família que conseguirmos", acrescentou.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, também disse que uma investigação está em curso. "Estou com o coração partido com a trágica perda de Rob e sua esposa Michele. Eu conhecia Rob e tenho um enorme respeito por ele", disse.

"Um ator aclamado, diretor, produtor, escritor e ativista político engajado, ele sempre usou seus talentos a serviço dos outros", acrescentou a prefeita.

Filho do casal é suspeito

Nick Reiner, de 32 anos de idade, que é suspeito de ter matado os pais. A polícia afirma que Nick está vivo e está sendo interrogado. Nenhuma prisão foi realizada até o momento.

Carreira

Reiner alcançou a fama como ator no papel do genro desajeitado Michael "Meathead" Stivic na sitcom dos anos 1970 "All in the Family", antes de começar a dirigir com "This Is Spinal Tap", uma sátira em forma de documentário lançado em 1984.

Em 1989, dirigiu e atuou na comédia romântica "Harry e Sally", protagonizada por Billy Crystal e Meg Ryan.