Preso por tentativa de feminicídio, secretário de Calumbi alega que esposa "caiu 3 vezes em surto"

Numeriano Sá é ex-policial militar e foi preso em flagrante, no Recife, na terça (9). Mulher agredida faz tratamento de câncer

Sargento reformado da Polícia Militar Numeriano Luiz de Sá (Foto: Reprodução/Instagram)

Preso preventivamente por tentativa de feminicídio, o secretário de Esportes e Lazer de Calumbi, no Sertão pernambucano, Numeriano Luiz de Sá, de 64 anos, declarou, em depoimento à Polícia Civil, que a esposa se feriu após cair, ao menos, três vezes na cozinha. De acordo com Numeriano, a mulher estava “emocionalmente alterada”. Ele negou ter praticado qualquer tipo de agressão.

O caso aconteceu na manhã da terça-feira (9), em um apartamento na Rua da Aurora, em Santo Amaro, no Centro do Recife. A vítima foi socorrida por vizinhos que ouviram os gritos e pedidos de ajuda. A mulher apresentou fraturas no rosto e precisou passar por cirurgia. Ela está hospitalizada no Hospital Português, no Paissandu, região central do Recife.

Em depoimento, obtido pelo Diario de Pernambuco, Numeriano afirmou que estava no banheiro quando ouviu a esposa chamando-o para tirar um comprimido que caiu embaixo da geladeira. Ao sair, ouviu uma queda, correu para encontrar a mulher e a viu de bruços no chão.

Segundo Numeriano, ele teria se aproximado para ajudá-la a se levantar, mas, “por estar desequilibrada, ela caiu novamente, desta vez para trás, batendo a cabeça no lixeiro de alumínio”, diz o depoimento. O secretário afirmou que tentou segurar a esposa, no entanto, escorregou no sangue e eles caíram, na queda, ela bateu a cabeça em um móvel de madeira entre o fogão e a pia.

Numeriano contou que tentou ajudá-la a se levantar, “mas ela estava desorientada e não conseguia firmar-se. Nesse momento, ela passou a gritar insistentemente por socorro”. Com os gritos, um vizinho entrou no apartamento e com a ajuda dele levantaram a mulher e a tiraram do apartamento, conforme o depoimento.

O secretário disse que, em seguida, desceu para o térreo a fim de encontrar a esposa. “Ao chegar, não a encontrou e lhe foi informado por terceiros que ela já havia sido socorrida. Acreditando nisso, retornou ao apartamento”, diz o depoimento.

Conforme o secretário, naquela manhã, ao voltar de um compromisso, encontrou a esposa “emocionalmente alterada”, tentando marcar com um médico. Ele afirmou que, por estar tratando de um câncer há aproximadamente quatro anos, a mulher tem “apresentado episódios de surtos e maior fragilidade emocional”.

Perguntando sobre o motivo que levaria a sua esposa ter afirmado que ele a agrediu, Numeriano “disse acreditar que ela possa ter apresentado um surto, considerando o estado emocional e comportamental que ela vem demonstrando nos últimos tempos em razão da doença”.

Ao Diario, a advogada de Numeriano, Adriany Neves, afirmou que as acusações são “completamente inverídicas” e que está “reunindo provas concretas e aguardando o resultado de laudo pericial, que está sendo feito no instrumento".