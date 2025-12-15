Mulher sofre tentativa de feminicídio e fica em estado grave em Caruaru

A agressão ocorreu após vítima ter discutido com a mãe do ex-companheiro; o caso aconteceu na tarde de domingo (14), no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

PCPE (Arquivo/DP)

Uma mulher de 25 anos, identificada como Maria Rayane da Silva Santos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio na tarde deste domingo (14), no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a polícia, o principal suspeito do crime é o ex-marido da vítima, Matheus Henrique, de 26 anos. Ele teria atingido Maria Rayane com golpes de faca, após ela ter discutido com a ex-sogra.

Maria Rayane foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Salgado e, em seguida, transferida para o Hospital Regional do Agreste (HRA), onde permanece internada no bloco cirúrgico.

Acionados, a Polícia Militar informou que realizou diligências para localizar o suspeito, por meio do 4º Batalhão.

Em nota, a Polícia Civil relatou que o caso esta sendo investigado pela Delegacia da Mulher de Caruaru. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstância do fato", destacou.