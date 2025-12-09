Sari Gaspar, ré no caso Miguel, é condenada em processo sobre aluguel de apartamento: "Alterou a verdade dos fatos"

Sari Gaspar foi autora da ação, mas juíza considerou que ela agiu por litigância de má-fé, com intuito de induzir o Juízo a erro

Sari Gaspar Corte Real. (Reprodução/Redes sociais)

A empresária e ex-primeira-dama de Tamandaré, na Mata Sul, Sari Mariana Costa Gaspar Corte Real foi condenada a restituir R$ 10 mil a locatários de imóvel que ela havia alugado. O apartamento é o mesmo em que Sari morava na data em que Miguel Otávio caiu do nono andar quando estava sob os cuidados dela, em junho de 2020, no Edifício Píer Maurício de Nassau, bairro de São José, área central do Recife.

Sari foi autora da ação contra os inquilinos, mas a juíza considerou que ela agiu por litigância de má-fé, com intuito de induzi-la a erro para obter vantagem indevida.

Sari, que responde na Justiça pela morte do menino Miguel, de 5 anos, havia entrado com ação de indenização por danos materiais, alegando que os réus haviam deteriorado o imóvel locado.

O contrato de aluguel teve início em 23 de setembro de 2021, com prazo de término em 22 de março de 2024. O valor era de R$ 9,5 mil mensais.

Segundo Sari, após a rescisão antecipada do contrato de locação, os réus restituíram o imóvel "em péssimo estado de conservação, com diversos danos estruturais e em equipamentos, além de deixarem em aberto débitos de consumo de água e gás". A ex-primeira-dama cobrava na Justiça o pagamento de R$ 15.863,93.

Os réus apresentaram defesa com reconvenção, que é quando o acusado, além de se defender, apresenta demanda contra o próprio autor da ação.

Eles argumentaram que a rescisão partiu da locadora e que o imóvel já tinha vícios no início do contrato. Os acusados apresentaram fotografias para evidenciar a existência de vícios no imóvel no início da locação, como perfurações em teto de gesso e em armários, fiação exposta, vaso sanitário sem tampa e danos em fechaduras.

Os réus pediram devolução de parte do valor da caução e a condenação de Sari por litigância de má-fé.

Decisão

Na sentença, assinada em 25 de novembro deste ano, a juíza Vallerie Maia Esmeraldo de Oliveira, do Gabinete da Central de Agilização Processual, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), destaca que ficou comprovado por conversas de WhatsApp que a rescisão contratual partiu da própria locadora.

"A reconvinda [Sari], em sua peça inaugural, alterou deliberadamente a verdade dos fatos ao afirmar que os reconvintes haviam rescindido o contrato, eis que declinou que o instrumento particular fora rescindido antecipadamente, em virtude da mudança dos locatários para um outro imóvel", escreve a juíza.

"Ocorre que da prova documental restou demonstrado, de forma inequívoca, que a solicitação de desocupação partiu dela", acrescenta a magistrada. "Tal conduta revela deslealdade processual e o intuito de induzir este Juízo a erro para obter vantagem indevida", completa.

A magistrada também ressaltou que Sari não produziu prova robusta e essencial para o que pedia, como um laudo de vistoria detalhado e assinado pelas partes. Segundo a juíza, sem o comparativo de laudos de entrada e de saída, torna-se impossível aferir com segurança jurídica necessária se os danos apontados são decorrentes de mau uso pelos locatários ou se já existiam antes do contrato.

Cabe recurso à decisão. A reportagem procurou a defesa de Sari, que respondeu que se manifestará apenas nos autos.

