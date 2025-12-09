MPPE investiga denúncia de desvio em compra de oxigênio para hospital em São Lourenço

A investigação foi iniciada após o recebimento de uma denúncia que apontava valores de oxigênio hospitalar supostamente acima do mercado, segundo MPPE

Prédio do Ministério Público de Pernambuco (MPPE). (Foto: Reprodução/Google Street View)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) abriu um Inquérito Civil para investigar supostos indícios de superfaturamento e direcionamento em licitações para a compra de oxigênio hospitalar no município de São Lourenço da Mata, no Grande Recife.

A investigação, que abrange o período de 2020 a 2023, foi iniciada após o recebimento de uma denúncia que apontava valores supostamente acima do mercado, com suposto favorecimento político. A portaria com a instauração do inquérito foi publicada no Diário Oficial do MPPE, nesta terça-feira (9), e é assinada pela promotora Danielle Ribeiro Dantas de Carvalho Clementino.

Segundo o MPPE, o Hospital Municipal de São Lourenço teria realizado a compra de oxigênio por valores "aparentemente superfaturados, com indício de direcionamento de licitação e favorecimento político", conforme a portaria.

Para o órgão ministerial, há “evidências de um aumento desproporcional nos gastos com oxigênio hospitalar”, mesmo após o fim da fase mais grave da pandemia de COVID-19.

A portaria “instaura o presente inquérito civil" com o objetivo de dar continuidade às investigações e colher provas e informações. Através do inquérito, o MPPE afirma que realizará "todas as diligências que se mostrarem necessárias para a completa elucidação dos fatos".

Procurada pelo Diario de Pernambuco, a Prefeitura de São Lourenço da Mata afirmou estar “aguardando a eventual notificação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), para que possamos prestar todos os esclarecimentos necessários, com total transparência e responsabilidade”.