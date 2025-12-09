Estudante passa por cirurgia e está em estado grave após agressão em escola no Agreste do estado

De acordo com o pai de Artur, o seu estado de saúde, apesar de estável, é considerado grave

A EREM Cônego Fernando Passos fica localizada no Alto Santa Inês, no município de Passira, Agreste de Pernambuco. (EREM Cônego Fernando Passos)

O estudante Artur Vitor da Silva Albuquerque, de 17 anos, agredido por um colega no meio de uma partida de futebol na última quarta-feira (4), passou por uma cirurgia e segue internado em estado grave no Hospital da Restauração.

A violência aconteceu durante uma rodada de jogos interclasses em uma escola estadual no município de Passira, no Agreste de Pernambuco, e revoltou os moradores da cidade.

Após pegar a bola do time adversário, o jovem recebeu um soco de um colega e, ao cair, bateu a cabeça no chão e desmaiou. "Ele não teve como tentar se esquivar ou colocar o braço para defender o corpo. Então, ele caiu e apresentou alguns sintomas de convulsão. Logo depois, foi socorrido para a unidade de saúde da cidade", explicou Almir Moura, gestor da instituição de ensino e pai de Artur.

O estudante foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), onde foi submetido a uma cirurgia de emergência. De acordo com o responsável, o estado de saúde do adolescente, apesar de estável, é considerado grave.

"Arthur, no momento, encontra-se na UTI. O estado dele é estável, mas ele está intubado e sedado. Foram feitas tentativas de extubação, mas ele não respondeu positivamente. E os médicos classificam o quadro dele como um quadro grave que precisa de muita cautela para lidar", comentou Almir.

Por causa da queda, Arthur teve um hematoma na testa, que se transformou em um coágulo. Com o impacto, o rapaz sofreu uma fratura na estrutura óssea e está sendo acompanhado por exames de imagem periódicos.

"Enquanto pai, espero Justiça. Embora sejam adolescentes, repudio qualquer forma de violência usada para resolver conflitos", relatou Almir. A família de Arthur registrou um boletim de ocorrência em relação ao caso. "Esperamos que a Justiça faça o que lhe compete", finalizou.

Escola se pronuncia sobre o caso

A Escola de Referência em Ensino Médio Cônego Fernando Passos se pronunciou por meio de nota oficial nesta segunda-feira (8), afirmando que lamenta o ocorrido e reforça a solidariedade ao aluno e seus familiares.

Além disso, a instituição de ensino informou ter tomado "todas as medidas cabíveis, garantindo o atendimento emergencial ao aluno agredido, bem como realizando a efetiva comunicação aos órgãos da rede de proteção". Por fim, a escola afirmou que repudia "qualquer forma de violência, seja física, verbal ou virtual".