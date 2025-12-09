Auto de Natal dos Doutores da Alegria passa por cinco hospitais do Recife

Iniciando nesta quarta-feira (10), os cortejos e espetáculos natalinos dos Doutores da Alegria passam pelos hospitais Oswaldo Cruz, Barão de Lucena, Restauração, IMIP e Procape

Os cortejos e espetáculos natalinos dos Doutores da Alegria irão passar por cinco hospitais públicos do Recife a partir desta quarta-feira (10). O espetáculo do Auto de Natal, que marca o encerramento das atividades da organização em 2025, seguirá até o dia 18 de dezembro.

Na agenda dos Doutores da Alegria, o primeiro espetáculo acontece nesta quarta (10), às 10h, no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro dos Coelhos.

No dia 16 de dezembro, haverá duas apresentações, sendo uma no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, às 9h30, e a outra no Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Professor Luiz Tavares (Procape), localizado no bairro de Santo Amaro, às 11h30.

No dia 17, será a vez do Hospital da Restauração (HR), localizado no bairro do Derby, receber os espetáculos, marcados para às 10h. A última apresentação do Auto de Natal acontecerá no dia 18 de dezembro, às 10h, no Hospital Barão de Lucena, no bairro da Iputinga.

O espetáculo dos Doutores da Alegria é um presépio musical de palhaços, no qual conta a história do nascimento do menino Jesus sob o olhar dos palhaços, com trilha sonora executada ao vivo pelos próprios artistas.

Nove palhaços do elenco de Pernambuco compõem o presépio. Maria e José serão interpretados por Dra. MonaLisa (Greyce Braga) e Dr. Dud Grud (Eduardo Filho).

Ao invés de Reis Magos, as apresentações terão os Reis “Magros”, interpretados pelo Dr. Eu_Zébio (Fábio Caio) e Dr. Micolino (Marcelino Dias). O anjo será Dr. Wago Ninguém (Wagner Montenegro) e a estrela-guia, Dra. Muskyta (Olga Ferrario).

Além desses personagens, cada animal que compõe o presépio também participaram do espetáculo. A ovelha será interpretada pela Dra. Baju (Juliana de Almeida), o burrinho pelo Dr. Gonda (Tiago Gondim) e a vaquinha pela Dra. Nana (Ana Flávia).

“Há mais de dez anos apresentamos este espetáculo nos hospitais. É uma mensagem de esperança para crianças e familiares que estão passando por momentos difíceis, enfrentando a doença de uma criança, e para os profissionais de saúde, que lidam com a vulnerabilidade todos os dias”, ressaltou o coordenador artístico da unidade Recife e diretor da peça, Arilson Lopes.

Como ajudar os Doutores da Alegria

O trabalho dos Doutores da Alegria não é voluntário. O elenco é formado por artistas profissionais, com experiência na linguagem da palhaçaria e os hospitais atendidos pelo programa não pagam nada para receber as intervenções artísticas, que acontecem o ano inteiro.

A organização é mantida por doações de pessoas físicas e jurídicas. Atualmente, a captação de recursos junto às empresas e associações empresariais é possível por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e Imposto de Renda (até 4% do lucro presumido na declaração).

Pessoas físicas podem contribuir via site da organização e pelo pix (e-mail [email protected]). Além disso, a contribuição pode ser feita pelo programa Nota Fiscal Paulista, programas de milhagem e também pelo Imposto de Renda (até 6% do valor da declaração).

Os recursos das contribuições permitem a continuidade e a expansão das atividades e da estrutura do grupo, a realização de atividades de formação, oficinas e o aprimoramento técnico dos artistas.

História dos Doutores da Alegria

Fundada em 1991 por Wellington Nogueira, Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que introduziu a arte do palhaço no universo da saúde, intervindo junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos.

A organização transita pelos campos da saúde, da cultura e da assistência social e reforça a cultura como um direito de todos. A organização desenvolve o Programa de Palhaços em 16 hospitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.

Além disso, a Escola Doutores da Alegria traz formações diversas para o público em geral, para jovens em situação de vulnerabilidade social e para artistas e, entre suas iniciativas, se destaca o Programa de Formação de Palhaço para Jovens, em São Paulo, e o Curso livre de Palhaçarias para Jovens, no Recife.

Agenda do Auto de Natal dos Doutores da Alegria