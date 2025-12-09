Caso Esther: MPPE devolve à polícia inquérito que investiga morte de menina; dois foram indiciados

Segundo o MPPE, a devolução do inquérito à polícia requisitando "diligências complementares e imprescindíveis" para o oferecimento da denúncia visa alcançar "todos os crimes perpetrados, a fim de imputar devidamente as condutas aos seus autores".

Menos de uma semana após o indiciamento de duas pessoas suspeitas de envolvimento no caso de Esther Isabelly Pereira, de 4 anos, encontrada morta em uma cacimba em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) devolveu o inquérito à Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Nesta terça (9), o MPPE informou que pediu “diligências complementares e imprescindíveis” para o oferecimento da denúncia.

Segundo o Ministério Público, que confirmou a informação ao Diario de Pernambuco nesta terça-feira (9), o envio do Inquérito Policial à 10ª Delegacia de Polícia de Homicídios “visa alcançar todos os crimes perpetrados e imputando devidamente as condutas aos seus autores”.



Indiciados

Foram indiciados Fernando Santos de Brito, de 31 anos, por suspeita de ter matado e escondido o corpo de Esther, e sua ex-companheira, Uilma Ferreira dos Santos, 33, por ocultação de cadáver.

Fernando, juntamente com Fabiano Rodrigues de Lima, de 27 anos, terceira pessoa presa durante as investigações, seguem em prisão preventiva. Apesar de Fabiano dividir com Fernando o terreno onde o corpo de Esther foi encontrado, a PCPE não conseguiu comprovar o dolo dele na ocultação.

Com relação a Uilma, a Promotoria de Justiça Criminal de São Lourenço da Mata, requereu, na última quinta-feira (4), a prorrogação da prisão temporária dela, medida que foi deferida pelo Juízo Criminal de São Lourenço da Mata na sexta (10).

Coletiva

Durante entrevista coletiva da última sexta-feira (5), a delegada Juliana Bernat esclareceu que havia DNA de Esther na parede e no piso do quarto de Fernando, fato considerado por era como "prova cabal" do envolvimento dele no assassinato da criança.

Apesar disso, a delegada não detalhou a motivação do crime, destacando apenas o histórico de agressividade de Fernando, principalmente quando consumia drogas ou ingeria bebidas alcoólicas.

A PCPE vai investigar a participação de uma nova mulher na morte de Esther Isabelly, que estava na casa de um dos indiciados na noite do desaparecimento.

Procurada pelo Diario de Pernambuco, a PCPE informou, por meio da 10ª Delegacia de Homícídios, que ainda não recebeu as solicitações.

Relembre o caso

Esther Isabelly, de 4 anos de idade, havia desaparecido no dia 20 de outubro , enquanto brincava com os irmãos, de 10, 8 e 7 anos, perto de um campo de futebol, no bairro Pixete, próximo à casa das crianças.

Em depoimento, os meninos afirmaram ter visto o momento em que um homem encapuzado teria arrebatado a criança e levado ao imóvel de Fernando e Fabiano. As crianças, no entanto, não souberam apontar a identidade do criminoso.

O sumiço de Esther mobilizou o bairro. Familiares e vizinhos fizeram buscas e chegaram a ir à casa onde o corpo da menina seria encontrado, na tarde de terça-feira (21), no fundo da cacimba. O desaparecimento durou cerca de 21 horas.

O cadáver apresentava lesões no rosto. Ao lado do corpo, também havia um preservativo e uma caixa de achocolatados.

Perícia do Instituto Médico Legal apontou que a causa da morte teria sido traumatismo cranioencefálico provocado por instrumento contundente.



Veja notas na íntegra



Nos termos do art. 16 do Código de Processo Penal, a Promotoria de Justiça Criminal de São Lourenço da Mata enviou o Inquérito Policial n° 2025.0479.000590-39 à 10ª Delegacia de Polícia de Homicídios, requisitando diligências complementares e imprescindíveis para o oferecimento da denúncia, a fim de alcançar todos os crimes perpetrados e imputando devidamente as condutas aos seus autores.

