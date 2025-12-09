Com meta de atingir 80% das grávidas, Recife começa a vacinação contra bronquiolite
Esse imunizante acabou de entrar no calendário nacional de vacinação das grávidas para proteger o bebê, desde o nascimento. Vacinação no Recife começa na quarta (10)
Publicado: 09/12/2025 às 10:19
Pernambuco receberá 30.700 doses da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) (Foto: Reprodução / Freepik)
Começa na quarta (10), no Recife, a vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipo A e B.
Esse imunizante acabou de entrar no calendário nacional de vacinação das grávidas para proteger o bebê, desde o nascimento, contra infecções graves do trato respiratório inferior, como bronquiolite e pneumonia.
Na primeira remessa do Ministério da Saúde, o Recife recebeu 4.470 doses do imunizante,
A meta é alcançar 80% das grávidas residentes na capital pernambucana.
Como fazer
Para se vacinar, basta se dirigir a um das 162 Salas de Vacinas portando cartão de vacina, documento CPF ou cartão SUS, e cartão da gestante ou documento que comprove a idade gestacional. Confira a lista com os locais de vacinação neste link: https://bit.ly/salas_vacina_vsr.
A vacina contra VSR é aplicada na mulher grávida, que produz anticorpos e os transferem para o bebê ainda durante a gestação. Assim, o recém-nascido já possui proteção, especialmente nos primeiros meses de vida, período de maior risco para bronquiolite grave. Podem receber a vacina VSR todas as gestantes que estejam a partir da 28ª semana de idade gestacional, sem restrição de idade.
"A imunização materna contra o VSR é uma estratégia altamente eficaz e evidencia benefícios importantes para a saúde do bebê, como redução da gravidade da doença e complicações respiratórias, diminuição de hospitalizações por infecções graves do trato respiratório e queda no número de óbito em bebês por complicações do VSR", afirma a gerente de Imunização do Recife, Nádia Carneiro.
Doença
A bronquiolite é uma das principais causas de internação de lactentes, sobretudo nos meses de circulação intensa do VSR. A vacinação das gestantes é considerada uma das estratégias mais eficazes para reduzir formas graves da doença. Atualmente, Recife possui uma população de 18.753 gestantes.
Contra-indicação
Histórico de hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer componente da vacina e doença febril aguda moderada ou grave (adiar a vacinação).