Fiéis acompanham chegada da procissão de Nossa Senhora ao Morro da Conceição, no Recife

Os devotos acompanharam a procissão por cerca de duas horas e meia. Antes da saída da procissão, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, abençoou os fiéis.

A procissão saiu da frente da prefeitura da capital pernambucana, no Cais do Apolo, e seguiu até o Morro da Conceição, onde a movimentação é intensa desde o início da manhã. (Francisco Silva/DP Foto)

Milhares de fiéis tomaram conta de ruas do Recife para celebrar Nossa Senhora da Conceição, padroeira afetiva da cidade, nesta segunda-feira (8), dia dedicado à santa.

Antes da celebração final, houve a tradicional procissão que saiu da frente da sede da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, na área central da cidade, em direção ao Morro da Conceição, em Casa Amarela.

A programação será encerrada com uma missa campal realizada no Santuário de Nossa Senhora da Conceição. O arcebispo também presidiu a missa que marcou o encerramento das festividades.

A expectativa é de que 500 mil fiéis tenham subido o morro durante esta segunda-feira (08) para pagar promessas e expressar gratidão à Nossa Senhora. No total, a estimativa é de que 2,5 milhões de fiéis visitem o Morro da Conceição em 11 dias de celebração.

Essa é a primeira celebração após a tragédia de agosto de 2024, que resultou na morte de duas pessoas e dezenas de feridos após o desabamento do teto do Santuário.